Comença un any especialment il·lusionant per a la Jove Orquestra Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Després d’un 2022 en què va fer el salt a escenaris de ciutats com Pamplona o Madrid, enceta este mes de gener amb dos concerts en un context que reunirà a grandíssims figures de la direcció, avantsala d’un 2023 que pot ser el de la confirmació a l’escena nacional de la jove formació.

Un dels concerts en què participarà la Jove Orquestra Simfònica federal se celebrarà al Congrés Internacional de Directors, organitzat per l’International Conductors Guild, gremi que aglutina els mestres de tot el planeta. La trobada es celebra per primera vegada a Espanya i la ciutat escollida ha sigut València. El Palau de les Arts serà la seu principal d’un esdeveniment que es desenvoluparà la pròxima setmana, entre els dies 10 i 13, amb un programa de conferències que també es desplegarà a les aules del Berklee College, en la mateixa ciutat projectada per Calatrava. A més de les ponències, l’encontre compta amb una programació artística en la qual participarà la Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV. La figura clau en esta cita ha sigut Cristóbal Soler, director de la unitat d’elit de la Federació i també president de l’Associació Espanyola de Directors d’Orquestra (AESDO), col·laboradora d’este congrés i responsable de la seua celebració a Espanya. El concert celebrat amb motiu del congrés tindrà lloc el pròxim divendres 13 de gener a les 19:30 a la Sala José Roca del Conservatori Municipal José Iturbi de València. L’entrada al recital serà gratuïta fins a completar aforament. El públic comprovarà l’excel·lència de la jove formació en un repertori que es compon de la Simfonia núm. 4 de P. I. Tchaikovsky i Chants d’Auvergne, de Joseph Canteloube, amb la veu de la mezzosoprano Lorena Valero. Abans d’esta cita, els components de la Jove Orquestra Simfònica s’han reunit per primera vegada este 2023 a la trobada pedagògica que s’està celebrant durant este cap de setmana a Paiporta. La selecció d’intèrprets ha tingut l’ocasió de conviure durant dos dies d’assajos que culminen amb un recital, el primer de l’any, a l’Auditori Municipal de Paiporta. L’actuació es celebra esta vesprada a les 18:00, amb el mateix repertori abans citat, i s’emmarca en el vinté aniversari d’altra jove formació, la de la Unió Musical de Paiporta. Nou començament Amb estos dos recitals es posa de nou en marxa la Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV després de culminar 2022 al Teatre Monumental de Madrid. Un pas de gegant per a esta selecció de 80 músics valencians d’entre 15 i 24 anys que en este projecte troben l’oportunitat de complementar els seus estudis en un entorn semiprofessional, amb professorat especialitzat de reconegut prestigi, en diversos auditoris i treballant amb alguns dels millors directors orquestrals del moment. Com va recordar al finalitzar l’anterior gira el director de la Jove Orquestra federal, Cristóbal Soler, la formació «ha fet el pas per a ser reconeguda a l’àmbit nacional». «Després travessarem fronteres», prometia Soler. Eixe camí continua a 2023.