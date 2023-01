La mirada de Kobayashi sobre la pau i la guerra, a la Filmoteca

La Filmoteca de València ha iniciat un cicle sobre Masaki Kobayashi, un dels grans mestres del cinema japonés, en el qual el públic podrà gaudir de set pel·lícules fonamentals de la seua filmografia. La Conselleria de Cultura, a través de l’Institut Valencià de Cultura, organitza el cicle en col·laboració amb la Fundació Japó i podrà veure’s fins al 31 de gener.

Masaki Kobayashi (1916-1996) va començar la seua carrera en el cinema com a ajudant de direcció sota les ordres de Keisuke Kinoshita, fins que en 1952 va dirigir la seua primera pel·lícula per a l’estudi Shochiku. En la seua llarga carrera va dirigir vint-i-dos llargmetratges de gèneres molt diversos i en els quals va mostrar la seua mirada humanista i pacifista.

En el cicle de la Filmoteca podran veure’s dues obres mestres del cinema de samurais: Harakiri —premi especial del jurat en el Festival de Cannes— i Rebelión, però també El más allá, que s’inscriu en el gènere fantàstic, o el drama criminal «La posada del mal». Però, sens dubte, l’obra magna de Masaki Kobayashi és la monumental trilogia La condición humana un al·legat antibel·licista basat en la novel·la de Jumpei Gomikawa.

Harakiri ja s’ha projectat, però hi ha una segona sessió per al dijous, 12 de gener, a les 18 hores. La pel·lícula compta com, després de la guerra civil, molts samurais no poden suportar el deshonor i l’agonia de la pobresa i el veterà Hanshiro Tsugumo demana permís per a practicar-se l’harakiri i explica el perquè de la seua decissió.

El dia següent, el divendres 13 de gener (20 hores) i el dimarts 17 de gener (18 hores) podrà vore’s La condición humana I: No hay amor más grande (1959), primera part de la trilogia basada en la novel·la de Gomikawa que es va convertir en la pel·lícula antibèl·lica japonesa més important després de la Segona Guerra Mundial, guanyadora de dos premis en el Festival Internacional de Cinema de Venècia de 1960.

Posteriormente, el dissabte 14 de gener (20 hores), i el dimecres 18 de gener (18 hores)s’ha programat La condición humana II: El camino a la eternidad, la segona part de la trilogia en la qual Kobayashi retrata la brutalitat del combat, on la mort i la desesperació són capaces d’entelar qualsevol esperança durant la guerra.

L’entrega final d’estes pel·lícules —La condición humana III: La plegaria del soldado— es projectarà el dijous 19 de gener (18 hores) i el divendres 27 de gener (20 hores).

Premiada en Cannes

Per últim, altres títols que també conformen el cicle són El más allá (20 i 24 de gener), una adaptació dels relats tradicionals japonesos que l’escriptor Lafcadio Hearn va recopilar en l’obra Kwaidan (1903) i premi especial del jurat en el Festival de Cinema de Cannes de 1965, a més de nominada a l’Oscar; Rebelión (21 i 26 de gener), protagonitzada per Toshiro Mifune i amb ; i La posada del mal (25 i 31de gener), basada en una novel·la de Shugoro Yamamoto i guanyadora de diversos premis tant dins com fora del Japó. Amb ella finalitza este cicle.

«Harakiri» reflexa el deshonor que sentien els samurais després de la guerra.

Va dirigir 22 pel·lícules en les quals va mostrar la seua mirada humanista i pacifista.