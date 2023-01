L’acció mundial pel clima és un dels principals temes establits a l’agenda internacional amb la finalitat de, entre altres reptes, controlar la pujada de la temperatura de la Terra i garantir l’estabilitat del planeta a llarg termini. Des dels països fins als consumidors, integren cada vegada més en les seues rutines un compromís necessari amb el medi ambient i les generacions futures, però, i els llibres, quin paper juga el seu procés de fabricació en aquest context?

El passat mes de juny, el CERLALC (Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe) va presentar un dossier sota el títol ‘Ecoedición’. El monogràfic reflexiona al voltant de gestionar les publicacions literàries segons un principi de minimització de l’impacte ambiental, acollint bones pràctiques que afecten a tot el cicle de vida de la publicació.

Manuel Gil, director de la Fira del Llibre de Madrid entre 2016 i 2021, destaca al seu article ‘Ecoedición y sostenibilidad, buscando un futuro verde’ la necessitat de transitar cap a una indústria editorial ecològica, alhora que planteja una sèrie d’accions per aconseguir l’objectiu de neutralitat en la petjada de carboni. Un propòsit «complex, però no impossible», defensa.

La venda sota demanda

Un dels problemes que s’observen és la sobreimpressió de títols que pot derivar en una successió de viatges d’abastiment i devolució de llibres. Per a fugir d’aquesta situació, Gil insta a l’ecosistema del llibre a desincentivar la producció a través de la venda sota demanda, abraçant la gestió digital per ajustar al màxim el nombre de llibres impresos i llibres venuts.

Introducció de l’etiqueta ecològica

Editorials com la catalana Pol·len ja han introduït als seus productes l’etiqueta ecològica, un element informatiu per a comunicar la quantitat de consums energètics i combustibles que ha significat la publicació de cada llibre.

Tipus de paper

Grups, com ara Planeta o Penguin Random House, editen amb paper de boscos certificats, però no és suficient. Editorials com errata naturae avancen en aquest camí treballant amb dos tipus de paper concrets. Per una banda, aquell produït amb biocombustibles locals que no generen emissions de CO2 fòssil, fusta estrictament local, i una reduïda quantitat d’aigua utilitzada per quilogram (3 i 4 litres, davant els 10 i 15 que marca la mitjana europea, segons documents EU BAT de l’European Environment Agency). D’altra banda, el paper 100% reciclat, una opció encara costosa, segons destaquen des de l’editorial, per la seua baixa demanda i la dificultat en la distribució.

Comerç electrònic

També els consumidors hem de revisar els nostres hàbits. En els darrers anys, la compra a través d’internet ha augmentat dràsticament, així com la velocitat de les entregues. Manuel Gil convida a reflexionar sobre aquesta conducta que resulta en un eixam de furgonetes, encara no elèctriques, recorrent les ciutats per a deixar-nos els productes a la porta de casa.