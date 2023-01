L'Ajuntament de València presentarà hui, el darrer llibre de Vicent Josep Escartí -col·laborador de Levante-EMV-, que porta per títol La pesta del 1647, a València, segons Vicent Arcaina. El volum recupera l'obra fins ara pràcticament desconeguda del jesuïta que va haver de viure aquells anys terribles per a la ciutat de València. Escartí, que ha elaborat un extens estudi sobre el manuscrit conservat a la Biblioteca Maiansiana del Reial Col·legi de Corpus Christi de València, ha preparat l'edició del mateix, ha contextualitzat i ofereix per primera vegada una dada tan significativa com és el fet que Arcaina va nàixer a Alcoi -un detall fins ara desconegut.

El relat d'Arcaina pretén ser un informe sobre els activitats dels jesuïtes davant aquella epidèmia que va castigar severament la població valenciana, però, com ha assenyalat Escartí «conté detalls impagables per descobrir com s'enfrontaren els valencians a una catàstrofe sanitària que en certs aspectes recorda el nostre món, on encara l’ombra de la covid19 plana sobre nosaltres». La publicació farà visible al gran públic aquell escrit fins ara inèdit i que ve a ser, juntament amb el del dominic Francesc Gavaldà, el millor relat de la pesta a València a mitjans del segle XVII.