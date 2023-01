La Sala Russafa presenta l’estrena absoluta de La mujer más fea del mundo, un muntatge que qüestiona «l’espectacularització de la diferència».

L’obra, que es posa en escena dins del XII Cicle de Companyies Valencianes, és una peça escrita i dirigida per Manuel Valls. L’espectacle es basa en la història d’una persona real, Julia Pastrana, una mezzosoprano que patia hipertricosis, per la qual cosa la seua pell estava recoberta de pèl i el seu aspecte recordava al d’un simi. Theodore Lent la va descobrir en la seua cerca de personatges extraordinaris. Ell va ser alumne avantatjat de P.T. Barnum, el fundador del que seria el circ de principis del segle XIX, on la diferència s’exhibia com a espectacle en una sort de parada dels monstres.

«La idea d’escriure aquesta obra sorgeix del meu anterior espectacle, Les filles de Siam. En un moment donat, els seus protagonistes explicaven la història de Pastrana i com volien reunir diners per a donar-li una sepultura digna. I és que el que va ocórrer amb aquesta dona és un clar reflex que la crueltat humana pot no tindre límits», comenta Valls.

En la seua opinió, l’ésser humà, a nivell individual, no sol ser cruel, «però quan entra en joc el component social, quan volem cridar l’atenció, sentir-nos part d’un grup o escalar posicions, pareix que no hi ha objeccions a fer mal als altres», apunta el dramaturg i director.

En un format de drama esguitat de moments còmics i amb algunes llicències narratives, La mujer más fea del mundo narra en poc més d’una hora 30 anys d’una història verdadera, que inclou una gira per Europa de Pastrana, convertida en espectacle pel seu físic. La posada en escena homenatja els ambients del vodevil i el circ del segle XIX. I els personatges es presenten al principi amb una picardia divertida que desperta el somriure del públic per a anar gelant-la conforme avança la trama i Lent troba una argúcia per a seguir explotant a la seua esposa, fins i tot després de morta.

La peça s’ha desenvolupat dins del programa d’estímul a l’escena valenciana ‘Graners de Creació’, amb una residència creativa i tècnica en Sala Russafa. Ho interpreten el propi Valls al costat de Juan Carlos Garés i Lucía Aibar, qui apareix en escena amb el seu aspecte natural.