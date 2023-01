De l’11 de gener al 5 de febrer el Teatre Rialto reposa la producció de l’IVC «La tempesta», un dels grans èxits de la temporada passada del qual van gaudir més de 4.500 espectadors.

Aquesta és una proposta agosarada i visualment sorprenent, amb versió i direcció de Roberto García i amb l’al·licient d’un repartiment de nou intèrprets de primer ordre i de diferents generacions encapçalat per la gran actriu valenciana Teresa Lozano en el paper de Pròsper, a qui acompanyen Marina Alegre, Álvaro Báguena, Paula García Sabio, Nelo Gómez, Jaume Ibáñez, Jacobo Julio Roger, Jaime Linares i Manuel Maestro.

«La tempesta» és l’última obra que va escriure Shakespeare, i l’illa on transcorre l’acció és una mena d’espai de creació on Pròsper seria el dramaturg i Ariel, el director d’escena. És teatre dins del teatre, un lloc on pot passar de tot, on els personatges són llançats a un viatge revelador i de transformació.

I, com en tota obra de Shakespeare, estan els grans temes recurrents de l’autor: l’exercici del poder, la llibertat a la qual apel·len tots els personatges, les presons mentals i físiques, la relació entre pares i fills, la venjança, el perdó i les segones oportunitats.

La següent producció pròpia de l’IVC serà «Obra pública» de Vicente Arlandis i Paula Miralles. Participaran els actors Arantxa Pastor Aguilar, Aris Spentsas, David Mallols, Gloria March, Héctor Arnau, Hipólito Patón, Lucía Jaén i Rosana Sánchez.