En la societat democràtica, a la classe política se li permet amagar ben poc. No obstant això, encara hi ha molt que no s’ensenya en l’esfera pública. Ens passa també en la vida quotidiana. Sempre fem algunes activitats sense el coneixement d’unes altres persones, siga per a no ferir-les o simplement per a no escandalitzar-les. En altres casos, es realitzen enganyant o estafant a l’altre. En tots els exemples, independentment dels matisos, es pot emprar, la locució ‘d’amagat’.

Em preocupa especialment les activitats que preparen ‘d’amagat’ els partits polítics extremistes en els països democràtics. El recent cas de Brasil ho demostra. Em pregunte si també en l’Estat espanyol estaran gestionant-se ‘d’amagat’ moviments radicals que puguen mostrar-se en qualsevol moment. Recorde una anècdota que vaig viure de xiquet. Encara em fa de pensar. Estava en una festa que feien a una familiar més major. Ella no tenia res a vore amb la política, però un grup dels assistents a l’esdeveniment sí. Estos s’acomiadaren de l’acte més prompte. Digueren que marxaven abans perquè en uns dies necessitaven servir a la pàtria. Era un divendres de 1981. El següent dilluns va ser 23 de febrer. Tejero disparà en el Congrés dels Diputats. Ha passat molt de temps i tot ha canviat. Tal vegada les declaracions d’aquells individus foren casuals. Tanmateix, aquella escena em fa pensar des d’aleshores com es poden gestar ‘d’amagat’ les accions de l’extrema dreta. Trobe que, malauradament, moltes dècades després, encara hi ha persones jóvens que pensen que cal salvar la seua pàtria i que aquelles que no pensen com elles són unes traïdores. En el dia a dia, les actituds ‘d’amagat’ són freqüents. Els fills i les filles actuen així a vegades amb els seus progenitors. Protagonitzem accions ‘d’amagat’ davant els nostres familiars per a evitar preocupar-los. Fins i tot, alguna volta, actuem ‘d’amagat’ amb amics o amigues, quan pensem alguns plans dels quals no volem que participen. També, si preparem una festa sorpresa o un regal a una persona estimada, ho fem. Trobaríem molts exemples on la locució ‘d’amagat’ és protagonista. No sempre produïxen accions positives, però cal reconéixer que tenen el seu mèrit. Qualsevol persona no sap amagar. En definitiva, pensem quantes vegades vivim o coneixem accions que es fan ‘d’amagat’. Ens sorprendrem. Un moment amagat és una realitat encoberta que no sempre paga la pena descobrir.