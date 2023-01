Espai LaGranja organitza aquest divendres un taller sobre gènere, sexualitat i tradició a càrrec del ballador de flamenc Fernando López, ballarí, coreògraf i filòsof. López és doctor en Estètica per la Universitat de París VIII, on investiga sobre flamenc, i està lligat a les universitats de Lille i Pablo d’Olavide de Sevilla. En les seues peces artístiques la qüestió central té a veure amb temes LGTBIQ+ i feminismes, memòria històrica i consciència social.

La relació entre el flamenc, i concretament de la dansa, amb la identitat ‘queer’ és l’activació temàtica d’aquest taller, el títol del qual és ‘Cap a una pràctica inconformista del flamenc’. L’activitat planteja, de manera teòrico-pràctica, un treball entorn d’alguns dels pilars fonamentals del gènere i la sexualitat en l’espectre cultural de les danses tradicionals, especialment en el flamenc.

En un primer moment, s’extrauran les marques o els hàbits corporals que deixen en el cos categories com la de masculí, femení, heterosexual, homosexual, etc., i que es ‘performen’ diàriament en el discurs gestual. «Som incapaços d’albirar un món no binari», apunta el ballador.

En el segon moment del taller, es donaran eines per a ampliar la paleta expressiva dels cossos esmentats i generar la capacitat de treballar amb aquestes categories des d’una consciència més profunda, fent-ne un ús estètico-polític.

«No és casualitat que tinguem encara la imatge del flamenc com una cosa rància, conservadora i heteropatriarcal, perquè així va ser la seua pròpia evolució en la dictadura franquista. El flamenc contemporani i el flamenc ‘queer’ són una reacció a aquesta classe de flamenc», afirma López.

Des d’Espai LaGranja «fem una aposta especial per donar cabuda a aquelles expressions artístiques pluridisciplinàries i contraculturals. Mirades a noves transicions i identitats» assenyala Guillermo Arazo, director del centre de creació.

Fernando López

Membre de l’International Dance Council de la UNESCO; I Premi d’Investigació en Dansa de la Societat Acadèmica d’Arts Escèniques d’Espanya, i Premi al millor ballarí en el XIX Concurs d’El Álamo. Compagina l’activitat artística amb la investigació estètica contemporània i la flamencologia, presentant diversos articles i conferències en una varietat de congressos i universitats, com ara la New York University, la Columbia University, la Universitat Ramon Llull de Barcelona, la Universitat de Sevilla, la Universitat Internacional d’Andalusia, la Universitat del País Basc, la Universitat de Màlaga o el Col·legi d’Espanya a París.

Diplomat en Ball Flamenc per APDE (Càtedra de Flamencologia de Jerez), ha estudiat tant flamenc com ballet clàssic, neoclàssic, contemporani i interpretació teatral. Des de 2009 és coreògraf i intèrpret en la companyia LR, així com ballarí convidat en diverses companyies a Espanya, França i Alemanya.