Pep Gimeno ‘Botifarra’ ha exhaurit les localitats disponibles per al concert de hui a Les Arts de València, on presentarà el disc, ‘Ja ve l’aire’ i que serà el primer i més especial concert de la gira del seu nou treball. Les entrades per al concert, a la sala gran del Palau de les Arts, s’han venut en un temps rècord i ara només queda disponible el percentatge reservat obligatòriament per a taquilla física, que es posarà a la venda el mateix dia del concert.

‘Ja ve l’aire’ és un recull de cançons de treball en clau femenina que compta amb les col.laboracions de Maria Arnal, Noelia Llorens ’Titana’, Carmen París i Judit Neddermann. Tant al primer senzill que es va avançar com a la resta de l’àlbum, que compta amb 11 temes, la recuperació de melodies tradicionals i les cançons de magatzem i de treball s’ha complementat amb arranjaments i revisions per adaptar-les a l’actualitat i aportar-los una sonoritat contemporània sense perdre de vista les bases de la cançó d’arrel tradicional.