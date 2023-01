El centre de producció i exhibició escènica, Sala Russafa, acull al febrer l’estrena a la Comunitat del nou espectacle de la seua companyia fundadora, Cremen Produccions. Del 9 de febrer al 12 de març, el centre oferirà 20 funcions del nou espectacle escrit i dirigit per Chema Cardeña per a completar la ‘Trilogia de la memòria’. Aquest grup de peces proposa una reflexió sobre els perills del feixisme a través de trames ambientades en episodis de la història recent. «Shakespeare a Berlín», estrenada en 2017, retrata el sorgiment, ascens i caiguda del nacismo; mentre que «La invasió dels bàrbars» (2020) mostra la repressió franquista després de la victòria en la guerra civil espanyola i els seus comptes pendents amb la societat. Ara, «El perfum del temps» retrata la neteja ideològica realitzada per la dictadura militar argentina entre 1976 i 1983.

El robatori sistemàtic de bebès, part d’un pla d’anihilació de l’oposició política, centra la trama d’aquest thriller dramàtic, en el qual l’espectador va captant les pistes que condueixen a un sorprenent desenllaç.