El Teatre Principal de València presenta fins al 15 de gener la funció «Ojos que no ven». Aquesta obra de Natalia Mateo està dirigida per Carles Alfaro i interpretada per Mamen García, Mariola Fuentes, Jorge Roelas, Cecilia Solaguren, María Maroto, Javi Coll i Álvaro Fontalba. «Ojos que no ven» s’inspira en un curt del mateix títol de Natalia Mateo nominat als Goya l’any 2012. Carles Alfaro agafa el testimoni en la versió teatral amb la multiplicació de les trames i la variació dels tons interpretatius d’alguns personatges. En «Ojos que no ven» l’essència és la família, que s’ha mantingut, com totes, a força de sacrificis, mentides, renúncies i silencis. Però també gràcies a la generositat i l’alegria.

Quan la família celebra unida, continua unida. Però cal respectar certes regles: no es pot parlar d’alguns temes, cal mirar cap a un altre costat quan alguna cosa et fa mal, esquivar els ganivets i somriure; res de política, no s’esmenta l’oncle Andrés, ni es pregunta on estarà, i, per descomptat, si dubtes en una resposta, mira ta mare, ella sabrà el que has de dir. I si aconsegueixes eixir-ne il·lés, només et quedarà la ressaca, alguna ferida xicoteta en l’ànima i molta il·lusió perquè arribe la pròxima. «Buho» serà la pròxima producció que aplegue al Teatre Principal. L’obra és de Diego Lorca i Pako Merino. «Pablo, un antropòleg forense especialitzat en jaciments paleolítics pateix un accident que li provoca una amnèsia severa. Assistim a una recerca interior per la seua memòria per a intentar recuperar els seus records, en definitiva, la seua identitat».