Música a la Llum il·lumina la gran obra per a banda del geni alacantí Rodríguez Albert

A 1973, Rafael Rodríguez Albert era un compositor reputadíssim a Espanya, guanyador de diversos Premis Nacionals i ben prolífic: la seua obra abastava la música orquestral, de cambra, per a piano o guitarra i la música coral. També havia escrit peces per a banda, però estava pendent la seua gran empremta en este territori. A la seua maduresa va arribar eixa obra: Horas y caminos. Esbozo poemático musical.

Mig segle després, eixa joia del compositor alacantí ha sigut recuperada gràcies al projecte Música a la Llum, impulsat per CaixaBank i organitzat per la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i l’Institut Valencià de Cultura. Un grup d’experts van revisar esborranys i manuscrits de l’arxiu personal del compositor i van rescatar aquella partitura, la van corregir i la van deixar enllestida per a ser editada de nou, per primera vegada de manera completa i corregida.

Es tracta de la peça per a banda més ambiciosa del compositor nascut a 1902. L’obra va ser escrita per encàrrec de l’Institut d’Estudis Alacantins i estrenada el 24 de febrer de 1974 per la Banda Municipal d’Alacant, dirigida per Moisès Davia, en el Teatre Principal de la ciutat. Està inspirada en temes alacantins i deu el seu nom a la novel·la Años y leguas, de Gabriel Miró.

«Sent una gran feblesa per l’obra de Gabriel Miró i he volgut recollir part de la ruta mironiana amb algunes estrofes inspirades en el Misteri d’Elx, tot això recollit en una estructura moderna, procurant que arribe dins d’una estètica avançada», va comentar en una entrevista a l’època el mateix autor.

Rodríguez Albert és considerat un dels compositors valencians més destacats del segle XX. Cec des de la infància, va viure a València, La Manxa, Granada i Madrid, a més de la seua Alacant natal. Va començar a compondre quan encara estava formant-se, vocació que va compaginar amb la docència. Durant la seua joventut, va conéixer a figures com Manuel de Falla i Maurice Ravel, de qui va guardar lliçons fonamentals per a la seua carrera artística.

L’actua edició d’’Horas y caminos’

Horas y caminos va ser editada per primera vegada a 1984. No obstant això, la partitura va aparéixer en forma de guió i amb nombrosos errors, dificultant la seua interpretació. Ara, el segell FSMCV Edicions, creat per a la divulgació de les composicions musicals per a banda i orquestra simfònica per part de les societats musicals federades, posa a l’abast del públic la peça completa i corregida. Està a la venda a través de l’editorial Piles.

Des de començaments de 2017 un equip d’experts duu a terme una labor de descripció del patrimoni cultural de les societats musicals, particularment el seu arxiu de partitures, i el posa a la disposició dels investigadors i aficionats a través del web www.musicaalallum.es, a més de divulgar-lo mitjançant concerts, discos i congressos.

Fruit d’este treball, s’han recuperat obres de Salvador Giner, Ruperto Chapí o Manuel Palau perdudes o oblidades i s’han catalogat fons valuosos conservats en diferents societats musicals. Amb esta nova col·lecció de partitures que comença amb Rodríguez Albert es pretén ampliar i potenciar la tasca de difusió de la música per a banda duta a terme des de Música a la Llum.