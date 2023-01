«CCCC Stories», la primera microsèrie de ficció rodada i produïda en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), supera ja els 3,7 milions de visualitzacions en la seua primera temporada. Ja es troba disponible el dècim i últim capítol en el canal de YouTube del Consorci de Museus i en les xarxes socials del CCCC.

El Centre del Carme torna a ser pioner en la proposta de continguts i formats enfocats a acostar la cultura a la ciutadania, a través d’aquesta microsèrie de ficció, una producció del CCCC junt amb Pausa Dramàtica Films, amb direcció i guions de Sergi Merchan i José Luis Lázaro i un equip tècnic compost per joves promeses de l’audiovisual valencià.

En la seua primera temporada, «CCCC Stories» presenta deu píndoles independents que conformen episodis únics amb actors, actrius i ‘influencers’ de la Comunitat Valenciana protagonitzant xicotetes històries d’amor, amistat, reivindicació i perdó, totes ambientades en el Centre del Carme com a focus d’agitació cultural de València.

Per a encarnar els més de 20 personatges de la sèrie, s’ha comptat amb un elenc valencià amb noms com Raquel Ferri (‘Ni oblit, ni perdó’), Ana Conca (‘Es una lata el trabajar’), María Zamora (‘Las de la última fila’), Pau Vercher (‘La llave mágica’), Paola Navalón (‘La Benvinguda’) i Tània Fortea (‘El que sabem’); a més d’altres ‘influencers’, com Araceli de la Concepción, Fran Tudela —més conegut com a ‘Cabrafotuda’— o la drag queen i exconcursant del concurs de talents de RuPaul, Choriza May.

«Experimentem amb nous formats culturals, perquè les idees són el nostre principal motor de canvi, la força capaç de transformar la realitat. Amb ‘CCCC Stories’ tractem temes actuals amb una visió fresca, pròxima i realista, apostant per generar continguts capaços de connectar amb les audiències més joves, i així ho demostra el nombre de visualitzacions que portem en aquesta primera temporada, que es tanca hui amb un capítol ple d’humor protagonitzat per Araceli de la Concepción», assenyala el director del Consorci de Museus i el Centre del Carme, José Luis Pérez Pont.

L’últim capítol d’aquesta primera temporada de «CCCC Stories», ‘Visita guiada’, ja es troba en el canal de YouTube del Consorci de Museus i en les xarxes socials del CCCC. En aquest capítol, Marisa (Araceli de la Concepción) és l’encarregada d’ensenyar el centre cultural a un programa de televisió i guiar tot l’equip per cadascuna de les seues sales i racons. Però ella no era la primera opció, tal com queda patent en aquest episodi divertit.

La sinopsi de la producció audiovisual és la següent: «Què tenen en comú una coneguda Drag, dos nois que s’acusen mútuament de fer ghosting, una parella d’enamorats incapaç de declarar els seus sentiments, un grup d’amics de tota la vida, una filla que ha tingut un pare absent o una dona acomplexada dels seus braços? Exacte, aparentment res, tret del lloc que tots acostumen a visitar: el Centre del Carme».