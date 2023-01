La setmana passada l’ecoedició va introduir-se en aquest espai com una fórmula editorial regida pel càlcul, la minimització i comunicació de l’impacte ambiental del procés de producció dels llibres. Aquesta setmana, Va de Llibres! continua recorrent la senda encetada per a fixar la mirada en el paper mineral, una opció a tenir cada vegada més en compte, però que encara arrossega algunes dificultats per a establir-se com una alternativa al paper tradicional.

El paper mineral, o paper de pedra, es tracta d’un tipus de paper compost per un 75-80% de carbonat de calci (CaCO3), i un 25-20% de polietilé (PE). Aquests materials propicien característiques en el producte final com ara la impermeabilitat, els llibres no es trenquen ni taquen en contacte amb els líquids, o una major resistència i procés de combustió més lent que el paper tradicional. D’altra banda, manté altres propietats com el tradicional color blanc de les fulles, així com un tacte suau, facilitant l’acceptació entre els consumidors.

La clau d’aquesta proposta resideix en el seu procés de fabricació, basat en la barreja de pols de carbonat de calci i polietilé d’alta densitat per a produir la massa de les fulles sobre les quals s’aplica calor sobre un torn. Un sistema similar a l’emprat habitualment en la fabricació de paper, però que acaba resultant més senzill. A més, la creació de paper mineral deixa a banda el consum de fusta i està exempt de l’ús d’aigua o tractaments amb àcids per a blanquejar-ho, donat que ja compta amb aquest color per naturalesa.

Si es realitza una comparativa entre el que significa generar 1.000 kg de paper de cel·lulosa i paper mineral, trobarem que el primer implica una emissió de 1.432 kg de CO2, mentre que el segon genera uns 482 kg de CO2 per cada tona produïda. Xifres que apunten cap a un major compromís ecològic, contrastat aquest per la possessió de la certificació Cradle to Cradle, segell que reconeix als productes o processos amigables amb el medi ambient a través de cinc aspectes: salut de les matèries primeres, reutilització del material, energia renovable i gestió del carboni, maneig de l’aigua i equitat social.

Malgrat l’anterior, aquesta opció encara compta amb inconvenients que frenen la seua expansió. Es tracta d’un tipus de paper amb un cost de producció que duplica als mètodes tradicionals (tant de paper verge, com de paper reciclat), té una ràpida degradació enfront de la llum solar i continua sotmés a l’ús de plàstics (Polietilé d’alta densitat). La unió d’aquests factors justifiquen que la utilització d’aquest tipus de paper encara siga anecdòtica. Actualment, l’opció mineral necessita continuar desenvolupant-se i expandint-se per a, en els anys futurs, possibilitar la desvinculació de la producció de paper a la tala de boscos. No el perdrem de vista!