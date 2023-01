L’Arxiu de la Filmoteca digitalitza una pel·lícula amb tres videoclips de Nino Bravo

L’ArxiuFílmic de la Filmoteca de València, que depén de l’Institut Valencià de Cultura, ha digitalitzat un curtmetratge de 16 mil·límetres en color i amb una duració de nou minuts que conté tres videoclips independents de Nino Bravo en què el cantant d’Aielo de Malferit interpreta les cançons «Noelia», «Te quiero, te quiero» i «Mi gran amor».

La recuperació, digitalització i conservació d’aquesta pel·lícula s’emmarca dins de les activitats promogudes per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport amb motiu de la celebració de l’Any Nino Bravo, amb el qual es commemora el cinquanta aniversari de la defunció del popular cantant valencià.

En la seu de l’Arxiu Fílmic de la Filmoteca de València, al Parc Tecnològic de Paterna, la cap de Recuperació de la Filmoteca, Inma Trull, i el cap de Conservació de la Filmoteca, José Luis Moreno, han fet lliurament d’una còpia de la pel·lícula digitalitzada a Amparo i Eva Ferri, les dues filles de Luis Manuel Ferri Llopis (1944-1973), conegut artísticament com Nino Bravo.

Una vegada finalitzat el treball de digitalització, una còpia de la pel·lícula serà projectada durant 2023 exclusivament al Museu Nino Bravo d’Aielo de Malferit per als visitants del Museu.

Amb motiu de la proclamació per les Corts Valencianes de 2023 com l’Any Nino Bravo, la família Ferri Martínez ha considerat que ha de ser l’Arxiu de la Filmoteca el que custodie i conserve la còpia original d’aquesta pel·lícula. La família del cantant serà l’única que pot cedir-la, amb permís previ sol·licitat a través de la Filmoteca.

Història d’un descobriment

Uns mesos abans del cinquanta aniversari de la mort de Nino Bravo, les filles Eva i Amparo van trobar una vella pel·lícula entre documents oblidats en el que va ser l’habitatge del cantant a València i van decidir depositar-la en l’Arxiu de la Filmoteca perquè fora restaurada i digitalitzada.

La pel·lícula va ser dirigida per Eduardo Martín i filmada per la càmera de José Javier de la Calle en diverses localitzacions de Madrid, en 1971. En la pel·lícula apareix Nino Bravo passejant pels carrers i jardins de Madrid i en llocs tan emblemàtics de la ciutat com la plaça Espanya, el carrer Princesa i l’arc de la Victòria en Moncloa.

La pel·lícula es va rodar perquè fora emesa en una televisió hispanoamericana, Canal 9 de l’Argentina, durant la llarga gira que va realitzar el cantant valencià per l’Argentina, Xile, Colòmbia, el Perú, Veneçuela, Mèxic, Puerto Rico, Nova York i Miami.

Fins al descobriment d’aquesta pel·lícula oblidada durant més de cinc dècades, tan sols coneixia en color un videoclip de la cançó «Un beso y una flor», que Nino Bravo va rodar a Mallorca en 1972.