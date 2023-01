El prestigi del valencià i de totes les llengües

Fa unes poques setmanes aparegueren en la premsa reaccions sobre el projecte de Decret d’homologacions del valencià de l’ensenyament de la Direcció General de Política Lingüística, publicat en el DOGV. En alguns casos, les posicions han sigut favorables a l’esmentat decret, amb alguna proposta complementària, però també hi han hagut crítiques d’organismes universitaris i de sectors culturals contràries al disposat en eixa proposta legal.

Entre altres, destaquen les que consideren que l’aprovació d’eixe decret perjudicarà el coneiximent de la llengua i també el seu prestigi social. Una altra notícia informava que el valencià perdia ús social, però augmentava el seu prestigi. No sabem com pot ser això d’adquirir prestigi i, alhora, perdre suport perquè es perden parlants. Tampoc aclarien per què les mesures proposades en el mencionat decret perjudicaran el coneiximent del valencià.

En síntesi, eixa proposta legal establix que els estudis d’esta llengua del sistema educatiu valencià tinguen un valor convalidable en el sistema d’homologacions dels certificats de coneiximents de valencià, més valor que el que té ara, que els estudis de valencià en l’ESO són convalidables amb el certificat B1. Es proposa que el Batxillerat, amb el valencià aprovat, es convalide amb el certificat B2. I que amb nota de 7, o més, siga homologable amb el certificat C1.

En definitiva, l’esmentat decret dona més valor i reconeiximent al valencià de l’ensenyament que el que té ara. Però el prestigi invocat per algunes entitats crec que no té res a vore amb la qüestió de les homologacions, ni és probable que alguna cosa perda suport popular i alhora augmente el prestigi.

En general, es concedix més prestigi i reconeixement a una llengua en funció del poder dels grups socials que la consideren seua i, a més, els interessos polítics i econòmics determinen els usos lingüístics i el model de llengua d’una comunitat.

Més encara, el prestigi d’una llengua ha estat relacionat, principalment, amb el poder politicoeconòmic i militar del país on eixe idioma és llengua única o principal. El prestigi i l’expansió del llatí, del castellà, del portugués, del francés i de l’anglés van tindre origen en els poders econòmics i/o en la capacitat armamentística i bèl·lica de Roma, Espanya, Portugal, França, Anglaterra, Estats Units i molts altres països, cada un en el seu moment.

Òbviament no prestigiarem el valencià d’eixa manera. Esta llengua es va represtigiar quan es va reconéixer oficialment com a llengua pròpia i oficial dels valencians i de l’escola valenciana, gràcies a milers de valencians conscienciats i a bons autors compromesos. I l’hem de prestigiar molt més, a base de més mesures efectives d’ús públic, com establir l’obligatorietat de conéixer-lo en tota l’Administració valenciana i de donar més sentit i valor al valencià del sistema educatiu, com s’establix, en bona mesura, en el citat decret d’homologacions.

No donar a la formació de valencià de l’ensenyament el valor corresponent per a les acreditacions per a l’accés a l’ocupació pública, i perpetuar les «proves de fe», que són els exàmens «especials» de coneixements de valencià, és contribuir a rebutjar i desprestigiar el valencià.