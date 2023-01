L’Espai Inestable de València arranca 2023 amb una programació de teatre dedicada a espectacles de companyies valencianes «consolidades», una extensa oferta per a adolescents i tres propostes de Llatinoamèrica. A més, el 30 i 31 de març, Teatre de l’Inestable estrenarà la seua nova creació en coproducció amb La Rambleta en un any que commemora un doble aniversari: 20 anys com a sala i 25 com a companyia.

«Aquest primer trimestre presentem una programació dedicada al teatre, principalment, valencià. De companyies que ja tenen un recorregut, una solidesa en les seues estructures. En Inestable hi ha sempre una aposta clara per les creadores emergents, però aquests mesos el públic tindrà l’oportunitat de veure treballs de companyies locals ja consolidades», explica Jacobo Pallarés, codirector de la sala. Després de la reposició d’Aus Migratòries de Teatro de lo Inestable (la qual ha omplert la sala en totes les funcions), l’any s’inicia amb l’estrena absoluta, del 19 al 22 de gener, de la Corporació, una comèdia de Crit Companyia Teatre; una comèdia local i universal per a parlar dels representants polítics i de la seua relació amb la ciutadania. El 27 de gener arriba ‘Valenti(n)as’, de la performer Balbina Jiménez, fundadora de la companyia Poetizias. És un monòleg on la veu, el cos i la vida de la protagonista ens proposa un recorregut des de la història individual d’una dona, com a punt de partida, a un qüestionament col·lectiu dels conceptes d’amor, desig, dependència o llibertat. A final de mes, el 28 i 29 de gener, Inestable presenta ‘Ocaña, la noche del sol’, de la companyia alacantina Enclavados Teatro. L’espectacle fa un recorregut de la mà d’Ocaña (José Pérez Ocaña) per la Barcelona que despertava tímida i grisa després de les últimes raneres del franquisme, regalant al públic els cants i entremesos, confessions i anècdotes d’aquest personatge que va tindre una manera única de veure la vida, d’entendre-la i de viure-la sense límits ni prejuís. Al febrer, del 2 al 5, Eva Zapico i Miguel Ángel Sweeney estaran en la sala amb Bannon, una obra que parla de com l’ús de determinades imatges i de paraules específiques, en els mitjans de comunicació i en el llenguatge audiovisual, col·labora en la construcció i blanqueamiento del discurs de la ultradreta. A través de la figura de Steve Bannon, i en to de comèdia, la peça proposa una anàlisi sobre com «es fabrica» al líder polític d’ultradreta i sobre quines són les perilloses conseqüències de la seua presència dins de la societat actual. Del 10 al 12, Inestable presenta El amor, de la companyia xilena TeatroPello i també al febrer torna Atirohecho -del 17 al 19- .El 25 i el 26 de febrer, la veterana madrilenya Cambaleo Teatro celebrarà els seus 40 anys de trajectòria professional amb Cuarenta i el mes es tancará con la companyia valenciana L’Últim toc teatre, amb Mi Federico. Març acollirà, Amado, El Virus de la violencia, Rota i L’Odissea, de Jacobo Pallarés en coproducció amb La Rambleta. El programa d’adolescents presenta de gener a març 20 funcions que congregaran a més de 1700 alumnes procedents de més d’una trentena d’instituts valencians. Les obres són: Aus migratòries, Espill y La ciudad escarcha’ i Mi Federico.