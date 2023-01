Capella de Ministrers han sigut els guanyadors dels prestigiosos Premis Internacionals de Música Clàssica 2023 (ICMA en les seues sigles en anglés) en la categoria de Música Antiga amb El collaret del colom, un treball entorn del llibre homònim del destacat humanista, poeta i escriptor andalusí Ibn Hazm (Còrdova, 994 - Montija, 1064), amb el qual la formació valenciana ret homenatge i celebra els mil anys d’aquesta obra, considerada un de les més destacades de la literatura àrab, en un projecte audiovisual que ha comptat amb la col·laboració dels ajuntaments de Còrdova i Xàtiva, ciutat en la qual Hazm la va escriure l’any 1022.

Els Premis ICMA, considerats els ‘Grammy de la música clàssica’, han anunciat els guanyadors de les produccions d’àudio i vídeo de les 16 categories diferents (música antiga, barroc, òpera, música vocal, de cambra, simfònica, contemporània...) que han reunit rellevants formacions, solistes, directors i orquestres... del panorama musical internacional. En la secció de Música Antiga es van nominar inicialment 17 treballs.

Els Premis ICMA en la justificació del guardó exposen que «en la seua infatigable cerca de repertoris oblidats, Carles Magraner i el seu Capella de Ministrers recorren a la música andalusina, en concret a l’erudit cordovés Ibn Hazm, que fa mil anys va escriure l’esplèndid tractat neoplatònic que es pot escoltar en aquest CD. El collaret del colom alterna moments de pura improvisació amb moviments de dansa, que sustenten el marc musical d’aquest programa en el qual la flauta nay, el kanun o el rabel sempre s’interpreten lliurement». La cerimònia de lliurament de premis tindran lloc en el Fòrum Nacional de Música de Wroclaw (Polònia) el 21 d’abril.

Magraner afirma que el premi «posa en valor 35 anys de trajectòria artística recorrent 1.000 anys d’història al costat de desenes de grans intèrprets i cantants que fan possible aquest projecte i els diversos repertoris que abordem». El músicòleg i violagambista indica que el disc «és un viatge musical per l’amor, tal com el va viure l’autor en el segle XI, un llegat que ens pertany»; i ha expressat el seu desig que el reconeixement «ajude a visibilitzar i impulsar la labor d’investigació, recuperació i difusió del patrimoni que realitza Capella de Ministrers i prestigiosos músics i grups de música antiga a Espanya».

La crítica nacional i internacional exposa que «és una experiència auditiva embriagadora i única», «perfum sonor» en una «hàbil interpretació d’un repertori en el qual Capella de Ministrers demostra «un profund coneixement i familiaritat»; abordat amb «bon saber fer» i la «personalíssima veu» d’una «inspirada» Iman Kandoussi, «experta en cant aràbic-andalusí», i «la reina en tot aquest assumpte».

També destaquen la labor d’un «gran referent» com Magraner i «passatges solistes virtuosos» en els quals els intèrprets mostren una «perfecta execució» i «la bellesa del seu instrument». La premsa especialitzada valora amb puntuacions excel·lents el treball i el subratll amb afirmacions comesta: «no conec a cap altre artista que puga aportar aquest concepte o repertori amb aquest nivell d’interpretació».