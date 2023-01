La Carabassota de Guadassuar actuarà a la tradicional Repartició de la carn

Durant la segona meitat del mes de gener, el poble de Guadassuar, a la Ribera Alta, celebra la Fira de Sant Vicent, on els dies 21 i 22 son els de la festa gran. Tradicionalment, la vespra del dia de Sant Vicent, els festers s’encarregaven d’anar pel poble repartint aliments —entre ells, la carn— perquè tot el poble poguera fer putxero l’endemà i que ningú es quedara sense poder celebrar com cal el dia del patró.

Com passa amb totes les celebracions vinculades amb la tradició, la Repartició de la Carn ha evolucionat amb el context històric i actualment consisteix en una cavalcada que recorre els carrers del poble i que està formada per diferents elements festius i culturals, com exemple el ball del bolero o els gegants i cabuts. I, per suposat, també la participació de la Muixeranga La Carabassota, que considera aquesta data com la seua actuació més important de l’any.

L’any 2017, quan la colla s’havia acabat de formar i tan sols portaven alguns mesos assajant, La Carabassota va eixir per primera vegada a la Repartició. Amb l’ajuda d’amics i amigues de la Muixeranga de Cullera, que va tindre un paper clau en la creació de la colla carabassota, la muixeranga va participar a la cercavila aconseguint muntar un gran ventall de figures de tres i quatre alçades. Poc a poc, el nombre de membres va anar augmentant durant l’any i en gener de 2018 La Carabassota va tornar a actuar, aquest cop com a colla ja més sòlida. A més, la gent del poble ja començava a reconèixer la tasca muixeranguera d’aquesta nova formació, ja que l’anterior molta gent els preguntava: «de quin poble és esta muixeranga?», i havien de respondre: «d’ací, de Guadassuar!».

Els anys posteriors, la participació de La Carabassota en la Repartició es va mantenir constant i es començaren a assolir noves figures amb il·lusió i treball dur. En gener de 2020 la cavalcada es va dur a terme sense cap tipus de problema, tot i que ja començava a escoltar-se el rumor que després es transformaria en la pandèmia de la Covid-19. Per aquest motiu, la tradició es va interrompre en 2021, quan la situació causada pel virus era encara molt complicada. Però, gràcies a la vacunació i a l’arribada de la normalitat post pandèmica, l’any passat es va poder celebrar de nou la Repartició de la Carn. Amb mascaretes, això sí.

Després de tant de temps sense poder fer muixerangues, les colles d’arreu del territori pogueren tornar a eixir als carrers per fer allò que més els agrada: tocar amb les mans el cel. A més, aquest passat any ha sigut molt especial per a La Carabassota, ja que, a part de superar amb èxit l’aturada de la pandèmia, han pogut celebrar el seu cinquè aniversari sense estar-se de res.

Tot un any d’actes i activitats que va culminar el passat octubre amb la I Trobada de Muixerangues de Guadassuar, on varen actuar acompanyats de La Muixeranga de Cullera i la Muixeranga La Torrentina. Un dia amb moltes emocions que va acabar amb una gran festa al so de la DJ Nonai Sound i el grup Cactus.

El pròxim dissabte 21 de gener podrem gaudir de nou d’una tradició tan especial com és la Repartició de la Carn, que començarà el seu recorregut a les 15.30 hores a la Plaça de la Constitució i acabarà a la Plaça Major amb el pregó d’inauguració del Porrat de Sant Vicent. La Muixeranga La Carabassota vos convida a acudir per gaudir d’una vesprada de música, balls i muixerangues pels carrers de Guadassuar.