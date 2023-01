El Centre del Carme dedica la primera ‘Trobada conversada’ de 2023 a la ‘ruta del bakalao’, convidant el repartiment de l’exitosa sèrie ‘La Ruta’ i el seu director, Borja Soler, a xarrar amb la periodista Mariola Cubells sobre una de les propostes audiovisuals més comentades dels últims mesos. La trobada se celebrarà el dimecres 25 de gener a les 19.30 a la Sala Refectori del CCCC, amb accés gratuït fins a completar-ne l’aforament.

En forma de viatge per la dècada dels 80 i principi dels 90, la sèrie recorre el camí -i les històries que l’acompanyen- de cinc amics amb la mítica ‘ruta del bakalao’ com a eix vertebrador. El Centre del Carme reuneix en aquest nou conversatori l’elenc protagonista de la sèrie, format per Àlex Monner (‘Pulseras rojas’, ‘Mediterráneo’), Claudia Salas (‘Élite’, ‘Cerdita’), Ricardo Gómez (‘Cuéntame cómo pasó’, ‘El sustituto’), Elisabet Casanovas (‘Merlí’, ‘Chavalas’) i Guillem Barbosa (‘Yo la busco’, ‘El chico de la última de la fila’), junt amb el director i creador de la sèrie, Borja Soler.

‘Trobades conversades’ és una iniciativa creada pel Centre del Carme en 2020 per a estimular la transmissió d’idees i pensaments a través de les converses i generar una xarrada distesa en què tant el públic com les persones convidades gaudisquen d’una agradable trobada en clau d’humor.

Des que es va crear, ja han passat pel sofà de ‘Trobades conversades’ personatges públics com Arturo Valls, Bob Pop, Gonzo o Pilar Castro. Les trobades de 2022, que van tindre un èxit rotund de participació, completant l’aforament del CCCC, van estar protagonitzats per l’humorista i guionista Berto Romero; l’artista ‘queer’, cantant, actriu i creadora de contingut Samantha Hudson, i Esty Quesada (‘Soy una pringada’) i Diego San José.

Creada i dirigida pel valencià Borja Soler , els huit capítols de ‘La Ruta’ relaten una gran història d’amor. Amor per les aventures vitals, pel descobriment, per l’altre, per la família, per la música, pel que és diferent, pels amics.

Rodada íntegrament a València, ‘La Ruta’ recorre el paisatge d’aquells anys i els espais on van transcórrer, els llocs mítics i les discoteques més conegudes, com Chocolate, Barraca, Puzzle, ACTV o Spook. Un passeig delicat, aspre a vegades, tendre i realista i una història contada al revés, des del primer capítol, que esdevé en 1993, fins a l’últim, que se centra en 1981.

Després que es va estrenar el passat 13 de novembre, la sèrie ha sigut un èxit d’audiència i ha aconseguit nombroses nominacions en la X edició dels Premis Feroz, que s’entregaran el 28 de gener a Saragossa.

La ‘Trobada conversada’ se celebrarà el dimecres 25 de gener de 19.30 a 21 hores a la Sala Refectori del Centre del Carme, amb accés gratuït i sense necessitat d’inscripció prèvia, fins a completar-ne l’aforament.