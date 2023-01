Caixaforum València, de la Fundació «La Caixa», acollirà els diumenges fins al 2 d’abril sis concerts de gèneres que van des del barroc francés al jazz, passant pel fado portugués, els ritmes funk i afrobeat, i l’estil barbershop, de la mà d’artistes nacionals i internacionals. Completarà la programació el cicle Dansa filmada, que inclou les projeccions de La bella dorment, interpretada pel ballet Cullberg i la The National Orchestra of Sweden; el film Noces de Sang, de Carlos Saura; el documental Pina, del cineasta Wim Wenders, i La Novena de Beethoven, interpretada pel Béjart Ballet Lausanne, el Tòquio Ballet i l’Orquestra Filharmònica d’Israel, dirigida per Zubin Mehta.

La nova Temporada musical s’estrenarà el 22 de gener amb el tiorbista Daniel Zapico i el contratenor Carlos Mena, que s’han inspirat en el bell manuscrit per a tiorba de Vaudry de Saizenay (París, 1699) per a presentar la recuperació de l’oblidada pràctica de la transcripció, que converteix peces originals del barroc francés per a altres instruments i formacions en noves pàgines de música per a tiorba i veu. Els seguirà el 12 de febrer l’artista Antonio Serrano, que, acompanyat de la seua harmònica i al costat de tres músics més, forma un quartet de jazz capaç de portar al present el millor del llegat musical clàssic, informa Caixaforum. El 19 de febrer serà el torn del Notos Quartett, un quartet de corda i piano fundat en 2007 que ha rebut nombrosos premis en concursos internacionals dels Països Baixos, Itàlia, el Regne Unit o la Xina. El cicle continuarà el 5 de març amb el músic i cantant senegalés Momi Maiga, la cara més enèrgica de la kora, que, a ritme de jazz, funk i afrobeat connecta amb la nova generació de l’Àfrica occidental. El 26 de març actuarà Joana Amendoeira, una de les veus més carismàtiques i singulars del fado portugués, en el qual el sentiment i la sensualitat es mesclen en perfecta harmonia. I el diumenge 2 d’abril tancarà la programació l’actuació de Ringmasters, quartet vocal a cappella de barbershop