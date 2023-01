Un territori cosit de nord a sud per la música per més de 47.000 intèrprets que conformen en 550 societats musicals és capaç d’atraure visitants de tot el món, captivats per un moviment genuí. Amb eixe argument principal la FSMCV ha presentat esta setmana a Fitur el seu projecte global que vincula turisme i cultura: «Terra de Música».

L’estratègia és fruit de la col·laboració amb Turisme Comunitat Valenciana i ha permés exposar, en un dels grans aparadors mundials del sector, les iniciatives impulsades per la Federació per a posicionar a les societats musicals valencianes com un focus d’atracció turística, que es suma a la recentment declaración del col·lectiu de societats musicals com a recurs turístic de primer ordre.

«Comptem amb distintius com el Mediterranew Musix i Creaturisme, que acrediten la nostra aportació al concepte cada vegada més valuós de turisme cultural, ambdós atorgats per la Generalitat», va incidir Daniela González, presidenta de la FSMCV, des de l’stand de l’entitat a la fira. «I recordem que vam ser declarades Bé d’Interés Cultural i Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial a Espanya, dos fites que ens marquen el camí cap al reconeixement com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, segons la Unesco», va argumentar González.

«Terra de Música» mostra un camí d’anada i tornada. Per un costat tracta d’oferir les experiències singulars que poden aportar les societats musicals i, per altra, convertir este moviment en una marca a exportar. En este sentit, la Federació de Societats Musicals de la C.Valenciana i Turisme Comunitat Valenciana han creat «Músics amb Denominació d’Origen», un segell d’excel·lència que s’ofereix als músics que desenvolupen la seua activitat tant en l’àmbit nacional com internacional i formen o han format part d’una societat musical valenciana. «Volem connectar-nos amb els nostres intèrprets, professionals o no, i explorar amb ells accions concretes en el seu país de destí i també a casa, perquè actuen com ambaixadors culturals de la Comunitat Valenciana per tot el planeta», va explicar la presidenta de la FSMCV.

En l’altre sentit, per a il·lustrar la importància de les societats musicals en cada àmbit del nostre territori, al racó de la FSMCV s’ha pogut viure una experiència des de dins d’una agrupació musical, gràcies a unes ulleres 3D, que permetien a l’usuari formar part d’una banda a l’entrada de Moros i Cristians o un concert de la Jove Orquestra Simfònica de la Federació. «La tecnologia ens permet comprovar la dimensió del nostre moviment i afegir el component emocional, una xicoteta mostra del que se sent quan visites els nostres municipis», aclarava González.

«Accions com la presentació a Fitur mostren el nostre moviment decidit en un sector essencial en el present i futur del nostre territori», va remarcar la dirigent de la Federació. Un moviment que abans del Nadal va dur a la FSMCV al Chicago Midwest Clinic, un dels grans fòrums internacionals dels col·lectius musicals, on la Federació va portar l’estendard de la Comunitat Valenciana com a destí musical de primer nivell.