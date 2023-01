El vocable «finor» significa ‘qualitat de fi’, «La finor de la seda m’enxisa». «Quina finor de cabells que tens», «M’agrada la finor de les seues maneres», «Camina amb molta finor, amb molta delicadesa i elegància», «Si parles amb tanta finor, algú pensarà que eres un poc coenta».

El contrari de «finor» és «bastor», ‘grosseria, falta de delicadesa’, ‘qualitat de bast’. Com sabem, «bast» és ‘tosc, poc delicat, brutot, sense poliment’, ‘contrari de fi’, «Eixa tela és massa basta», «Àngel té unes maneres molt bastes. D’angelicals, com el seu nom, res, i de finor, gens».

La paraula «bastor», ‘qualitat de bast’, antònim de «finor», la registra el Diccionari normatiu valencià, «Quanta bastor i que poca finor trobem en molts vocables masclistes». Encara que no és molt usual, és normativa, com ho són molts vocables de molt d’ús, acabats en «or», ‘forma sufixada provinent del llatí que significa ‘qualitat de’, «aspror», «buidor», «cremor», «guapor», «modernor», i centenars més, alguns d’eixos, privatius d’esta llengua, com els exemples mencionats. Un antònim de «finor» també podria ser «aspror», ‘qualitat d’aspre’, «L’aspror d’un sabor», «L’aspror d’un comentari». Com veiem, el sufix «-or» dona per a molt, és molt productiu.

Fins i tot, genera nous vocables oralment. Fa uns quants mesos, circulava per alguna xarxa social una paraula que havia «inventat» una joveneta: «acidor», referint-se a l’acidesa del suc d’una llima, «Quina acidor que té esta llima». Si normativament tenim els noms «agror», «aspror» i «dolçor», procedents dels adjectius «agre», «aspre» i «dolç», molt bé es podria acceptar normativament el substantiu «acidor», de la veu adjectiva «àcid». I no fa molt, vaig sentir una dona, també jove, que prenent-se una llicència lingüística va dir: «Quina monor de xiquet».

Es referia a la qualitat de «mono» (bonic, guapo, preciós) d’un xiquet d’un any. Saviesa popular i recursos del llenguatge, també popular. «Finor» té el sinònim parcial «finesa», en el sentit de ‘qualitat de fi, però, a més, «fer una finesa» és fer ‘demostració delicada d’afecte’, ‘un obsequi’, un present, un regal, una atenció, una gràcia’, «Ha tingut la finesa de convidar-me a la seua boda», «Supose que el teu fill tindrà la finesa de regalar-me el llibre que va presentar ahir, després de l’ajuda meua», «M’he alegrat que m’hages fet la gràcia i la finesa de dir-me lo guapa que estic i que soc».

I un verb molt propi d’esta llengua, de la família de «finor», és «finejar». Té el sentit de ‘ser més fi, fer més fi’, ‘tirar a fi, fer el fi, el distingit’, «Jesús és un poc bastot, però quan parla en públic fineja, i ho arregla un poc». «Ja no grinyolen els eixos de les rodes, ara finegen», «El cotxe l’he portat al mecànic perquè el motor feia un soroll que esmussava, però ara fineja perfectament».

«Finejar» és sinònim parcial de «afinar», com a ‘polir’, ‘fer més fi’. «Té la veu molt potent, però no afina/fineja gens», «Pots finejar-te/afinar-te la pell amb cosmètics», «La selecció espanyola de futbol no ha afinat/finejat gens en el Mundial de Qatar».