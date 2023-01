Has sigut reelegida com a presidenta de l’Associació d’Editorials del País Valencià, i ja s’ha constituït la nova junta directiva, quina és la ruta que es dibuixa per al futur?.

El sector editorial valencià té una dimensió social i cultural inqüestionable, hem de continuar reivindicant-ho. Per un costat, hem de defensar, promocionar i difondre l’edició, i per altra, representar, gestionar i recolzar els interessos comuns dels associats, tant en el País Valencià, com també en l’àmbit estatal i internacional, amb això s’engloba tota una tasca titànica.

La internacionalització del llibre valencià ha sigut un dels camps en els quals, des de l’AEPV, heu centrat esforços. Ara que les fires internacionals semblen recuperar la normalitat després de la pandèmia, quines expectatives teniu?

Des de fa molts anys l’AEPV té presència en les fires nacionals i internacionals més rellevants del sector: LIBER, Bolonya, Frankfurt, Guadalajara i, darrerament, Angulema. Una presència que és possible gràcies al suport i l’aposta decidida de la Generalitat i, més concretament, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni. En els pròxims quatre anys ampliarem la mobilitat i l’assistència a altres fires europees a conseqüència de la posada en marxa del projecte Lit-up, que compta amb una important ajuda de la Comissió Europea a través del programa d’Europa Creativa. Un projecte ambiciós del qual som líders i que compartim amb un consorci internacional d’entitats d’Itàlia, Països Baixos, Eslovènia i Sèrbia, i dos més de l’estat espanyol: Euskadi, a través d’Euskal Elkartea Editoreak, i l’empresa de comunicació Acento. Hem de formar, recolzar o acompanyar, segons es mire, a les empreses menudes, que, per la seua dimensió empresarial, tenen més dificultats en el procés d’internacionalització que a hores d’ara és imprescindible.

Aquesta setmana, la ciutat francesa d’Angulema celebra el seu festival de Còmic. Quina és la importància d’aquest gènere?

Al País Valencià tenim molta tradició en l’edició de còmic i, des de fa alguns anys, han sorgit editorials joves amb molta iniciativa i espenta que estan aconseguint rellevants quotes de mercat. A principi de l’anterior legislatura es van associar a l’AEPV un nombre significatiu d’elles, per això estem presents, amb l’ajuda de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, a Angulema, una fira de referència per al sector. Esperem que aconseguisquen comprar i vendre molts drets. A més, si es compleixen les expectatives, és un gènere que creix a un ritme vertiginós. No tinc dubte que en els pròxims anys representarà una xifra de negoci destacada.

D’altra banda, voleu potenciar la formació dels agents del sector editorial. Teniu ja accions previstes?

Editar és una carrera de fons on la formació és clau, per això hem organitzat monogràfics amb l’objectiu d’ajudar a professionalitzar el sector per a fer front als reptes que aquest planteja. Recentment, hem encetat una col·laboració amb el Gremi d’Editors de Catalunya i hem llançat una oferta de cursos bonificables que es realitzaran tant presencialment com en línia.