El salt del MuVIM: el museu augmenta un 200% les visites en l’últim any

El Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM), ha sigut un dels museu més visitat de València durant el 2022. Amb 469.865 usuaris totals que el MuVIM va tindre l’any passat no només li permeten recuperar el ceptre dels museus de la ciutat, sinó superar els seus anteriors registres anuals de visitants, a pesar que es partia d’una situació anòmala i difícil. «El 2020 va ser un any complicat, amb el tancament del museu a causa del confinament general i unes restriccions de visitants que es van mantindre pràcticament durant tot el 2021», afirma Rafael Company, director del museu.

Tot i això, les xifres del 2021 (152.289 visitants) van ser «molt bones, malgrat les fortes restriccions marcades pel context pandèmic; restriccions que afectaven el nombre de visitants que podien accedir a les exposicions», matisa Company. Aqueixes restriccions van afectar fins i tot els primers mesos del 2022, encara que de manera més laxa, la qual cosa encara posa més en valor les xifres aconseguides al llarg de l’any.

El centre de la Diputació de València ha crescut, en un sol any, més del 200% en nombre de visitants. Per a Glòria Tello, diputada del MuVIM, aqueixes xifres són significatives per dos raons. «En primer lloc, perquè no sabíem fins a quin punt la pandèmia i els seus efectes havien canviat els hàbits culturals dels valencians i valencianes. I, en segon lloc, perquè el MuVIM va optar este 2022 per realitzar exposicions temporals audaces i atrevides, com les que giraven al voltant del franquisme.

En tots dos casos, el museu ha eixit reforçat, la qual cosa demostra que, després de la pandèmia, continua existint una clara sintonia entre el museu i la societat a la qual servix. I això és, sens dubte, fruit del treball que s’ha fet durant estos últims anys pels professionals del centre, amb l’empara i el suport de l’àrea de Cultura de la Diputació de València».

«El que més ens satisfà», continua dient el director del centre, «és que les xifres de visitants venen a recolzar les apostes expositives que el MuVIM va fer l’any passat, que eren com a mínim arriscades».

Perquè les exposicions més visitades han sigut les que el centre va dedicar a revisitar i reflexionar sobre el passat franquista del país, «una part del nostre passat que se sol passar per alt fins i tot en els programes docents dels estudis de secundària. I els números demostren que la ciutadania tenia un viu interés per conéixer millor aquella època particularment infausta de la nostra historia», conclou Company. Perquè, efectivament, l’exposició més vista en 2022 ha sigut precisament ‘XXV Anys de Pau? El llavat d’imatge del franquisme en 1964’, amb un total de 77.615 visitants. Una exposició de gran format que es va complementar amb la dedicada a glossar la labor realitzada en l’exili per l’editorial Rode Ibèric, una mostra —‘Ruedo Ibérico. Un exili intel·lectual en temps del franquisme’— organitzada conjuntament amb la Fundació Antonio Pérez de la Diputació de Conca.

Per la seua banda, l’exposició ‘Elena Francis. Franquisme i subordinació de la dona’, que es va poder visitar des del mes de juliol a la fi de novembre, ha sigut vista per 46.414 persones. La mostra ‘Disseny i Salut’, emmarcada dins del programa d’activitats de València Capital del Disseny 2022, ha sigut visitada ja per 12.515 persones durant 2022, a pesar que es va inaugurar a principis de novembre i encara es pot visitar.

Les exposicions permanents

També les visites a les exposicions permanents del museu (L’Aventura del Pensament, la maqueta de la València del XVIII realitzada en 3D segons el plànol del Pare Tosca i la Torre Medieval), han batut els anteriors rècords del museu, sumant 123.130 visitants als 332.409 que van veure les 24 exposicions temporals que el museu va enllestir tot al llarg del passat any.

Xifres que es complementen amb el nombre d’assistents a les diferents activitats realitzades en el centre, des de visites guiades a les exposicions fins a concerts, passant per conferències, tallers didàctics i altres activitats especials