«Menut Palau» ha plenat l’Almodí d’escolars, per apropar-los a la música medieval, amb un espectacle de Capella de Ministrers. «La dama i l’unicorn» és el títol de la proposta d’esta nova edició dels concerts educatius del projecte de la regidoria de Cultura de València, dirigt a escolars de 5é i 6é de Primària i el seu professorat, amb sessions en horari matinal que s’han celebrat des del dimecres fins a hui.

Amb la direcció de Carles Magraner, Capella de Ministrers ha presentat als xiquets i xiquetes un espectacle coreogràfic, dramatitzat, multisensorial i infantil que els acosta a la música medieval.

La dama i l’unicorn està basat en una col·lecció de sis tapissos flamencs conservats al Museu Cluny de París. Els personatges són una dama, un unicorn i un pacífic bestiari, que mitjançant un text original de Mercé Viana cobren vida recordant la capacitat de l'ésser humà, de descobrir i posar en valor el món que l’envolta, de la necessitat de sentir, emocionar-se, somiar i estimar.

Amb el públic infantil, la regidora de Cultura i presidenta del Palau, Gloria Tello, aposta per «programar grups de referència valencians com és el cas de Capella de Ministrers, amb la ferma voluntat de continuar donant qualitat i suport al nostre teixit cultural». Per la seua banda, el director del Palau, Vicent Ros, recorda que Capella de Ministrers és «un dels nostres grups més importants de la música antiga», habitual en la programació de la institució.