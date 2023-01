En un món en el que estem acostumats a la figura del mestre muixeranguer per què decidiu formar un equip plural, integrat per gent jove i amb predomini femení?

L’anterior equip tècnic ha estat un referent amb el seu model de lideratge compartit, tot i que aquesta fórmula no és habitual al món muixeranguer. Elles van deixar la colla amb un nivell molt elevat i nosaltres hem decidit heretar la seua manera de fer.

D’una banda, som ben conscients que la coordinació entre nosaltres esdevé una dificultat afegida, però, d’altra banda, entenem que aquest model aprofundeix en l’assemblearisme que duu treballant la nostra colla des dels seus inicis. A més, facilita un repartiment de tasques i som conscients que per a algunes persones l’exposició pública suposa un repte molt gran i fer-ho acompanyada ajuda a superar pors.

Quins son els principals desafiaments que us trobeu com a tècnica entrant?

La nostra colla ha agafat cert nivell i això ens enorgulelix, però alhora ens suposa una pressió afegida, ja que considerem que hem d’estar a l’altura i és per tant el nostre primer desafiament. A més, altre desafiament és la coordinació dins l’equip, crear vincles de confiança entre nosaltres per poder fer un treball en comú, horitzontal i efectiu.

Per últim, un repte amb el qual ens hem trobat és que arran de la pandèmia, molta gent ha deixat de vindre, però alhora ha vingut molta gent nova. Hem de fer un treball extra per fomentar la participació i el progrés tan individual com col·lectiu.

Vau tindre en la tercera Diada de la Jove Muixeranga de València la vostra primera prova de foc com a equip. Quina valoració en feu?

Aquesta primera prova de foc va vindre quan duem a penes un mes com a nou equip tècnic, per tant per a nosaltres va ser tot un repte. Ens juntàvem més de 100 camises taronja i volíem dur als carrers del barri tot allò que som com a colla.

Estem molt contentes del resultat, vam fer una cercavila molt participativa i en plaça vam poder tirar el que durant la preparació de la diada ens vam marcar com els nostres màxims: una sènia, dues torretes simultànies (que ha estat la primera vegada que les fem en la Jove), una alta clàssica i un altar amb el pilar de 4 aixecat.

Som ben conscients que aquests resultats han estat gràcies a la colla, la seua participació, implicació i concentració, però també per l’ajuda que vam rebre per part de l’anterior tècnica. Amb tot, valorem molt positivament tant els resultats tècnics com la resposta de la colla i som conscients que hem de millorar coses i continuar aprenent de tot.

Per últim, també volem fer un reconeixement a la colla convidada, la Muixeranga de Sueca, així com a la colla Mosaic de dolçainers i tabaleters. Totes dues colles ens ho van facilitar molt i totes juntes vam poder gaudir d’un dia ben bonic.

Vos heu marcat objectius per a aquesta temporada?

Sí, en primer lloc, l’aprenentatge. Com a equip tècnic som ben conscients que hem d’aprendre molt, a nivell tècnic i de treball en equip. Per altra banda, de cara a la colla i sobretot dels nouvinguts ens hem proposat fer més pedagogia sobre el món muixeranguer.

En segon lloc, objectius tècnics, on a més de mantenir el nivell tècnic que hem heretat, ens agradaria ampliar el nostre repertori. Per últim, volem continuar visibilitzant la muixeranga a la ciutat de València, normalitzant-la dins dels nostres carrers i places. Així com crear xarxa amb altres colles que ens permeten crear germanor i aprendre diferents formes de fer.

I per damunt de tot, la nostra aspiració és contribuir a continuar la història d’aquesta colla, la de la construcció d’un espai respectuós i on totes les persones troben el seu lloc per, juntes, engrandir la cultura popular.