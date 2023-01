«Ser director de la Jove Banda Simfònica de la FSMCV és una gran alegria i una gran responsabilitat»

«És una enorme alegria i m’ompli de motivació poder representar este càrrec. Alhora suposa una gran responsabilitat». Estes són les primeres paraules de Rafael Grau Vilar (Castelló, 1990) en conéixer que serà el director de la Jove Banda Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, un discurs que s’ajusta a les coordenades emocionals de la formació que guiarà: responsabilitat, motivació, alegria.

Grau Vilar ha sigut l’escollit per la junta directiva de FSMCV per a un càrrec que es renova anualment. El nou responsable pren la batuta de Lidón Valer Cabaleiro, titular de la formació a 2022. «Esta formació representa tot el moviment musical bandístic de les nostres valuoses societats musicals», remarca el nou director, atent a l’essència del seu treball: «Suposa per a molts joves una oportunitat extraordinària d’aprenentatge i, a més, la gran experiència que implica tocar un repertori exigent».

L’encarregat de guiar esta jove unitat de la Federació és l’actual director titular de l’Ateneo Musical Schola Cantorum de la Vall d’Uixó, societat amb la qual ha aconseguit reconeixements com el Primer Premi de la màxima categoria del 43 Certamen Provincial de Bandes de Música de Castelló, així com el Premi a la Millor Interpretació d’obra lliure, amb el títol El Jardín de Hera del compositor José Suñer Oriola.

En la trajectòria de Grau Vilar figuren treballs com la direcció de la Sociedad Musical la Llosa de Ranes i el seu treball amb reconeguts músics internacionals a través de la Fundació Sanganxa, com Eric Miyashiro, Raúl Junquera, David Pastor o Raúl García, entre d’altres.

Actualment, Grau Vilar completa la seua àmplia formació amb el títol superior de Direcció d’Orquestra i Cor en el Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València, carrera en la qual ja compta amb el màster de Direcció d’Orquestra de l’ESMAR amb el mestre Cristóbal Soler.

«Per a nosaltres és un orgull treballar i promocionar a figures que tenen molt de futur a la direcció però que són ja una realitat», comenta la presidenta de FSMCV, Daniela González. «Lidón Valer ha fet un treball fantàstic durant 2022 i estem molt contents que agafe el testimoni Rafael Grau d’una de les formacions amb més tradició i visibilitat de la Federació», expressa González.

«Tots els directors tenen la seua manera de treballar, una visió de com ha de sonar el col·lectiu i com arribar a aconseguir-ho, eixe serà el meu principal objectiu enguany», raona Grau Vilar, «segur que serà un aprenentatge molt gran, tant en aspectes musicals com socials».

El seu segell personal es podrà comprovar al mes de juliol, quan la Jove Banda Simfònica comence la seua temporada de concerts. Al nou director l’espera una formació d’alt rendiment que ja porta més de vint anys en funcionament. Està composta per més de 110 músics d’entre 18 i 28 anys, amb nivells acreditats en els conservatoris de grau mitjà i superior, que pertanyen a totes les comarques de la Comunitat Valenciana i que han sigut escollits d’entre més de 300 candidats.

«És un bon exponent del fenomen social, educatiu i cultural que és el nostre col·lectiu, únic al món», remarca la presidenta de la Federació. Eixa és la unitat que liderarà Rafael Grau Vilar enguany.