Ni La senyora Dalloway, ni Orlando ni Una habitació pròpia són les obres més venudes de totes les que va publicar Virgina Woolf. Eixa és Flush: una biografia, una de les obres més originals i divertides de la gran escriptora britànica, membre del famós Grup de Bloomsbury i gran renovadora de les lletres contemporànies.

Així definix el llibre Vincle Editorial, segell que ara porta a les llibreries esta obra en valencià, amb una acurada edició. La traducció i l’anàlisi ha sigut a càrrec de Carme Manuel, catedràtica de Filologia Anglesa per la Universitat de València, directora de la col·lecció Biblioteca Javier Coy d’estudis nord-americans, i acadèmica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

És el primer llibre de l’editorial en 2023, i apunten queVirginia Woolf narra amb una profunda ironia i humor filosòfic les peripècies del famós gos de la poeta més apreciada en llengua anglesa del segle XIX, Elizabeth Barret Browning. Així, este cocker spaniel se suma al llistat d’altres gossos il·lustres de la història i de la literatura, com Argos, Cèrber, Lassie, Hachiko, Scooby-Do, Snoopy, Pluto o Milou, entre molts altres.

Sobre persones i mascotes

Com és habitual en les seus obres, Virginia Woolf (Londres, 1882 — Lewes, Regne Unit, 1941) fa servir mètodes narratius propis de les avantguardes literàries per tal de modelar una biografia híbrida —en tercera persona— que creua l’espai entre espècies, una barreja que reflexa la complexitat de les relacions entre éssers humans i no humans, però que prima la subjectivitat de l’animal com a igual a la humana dins d’una mateixa continuïtat narrativa.

Així, a mode de biografia, fa una una divertida recreació de la vida del matrimoni Browning, sempre a ulls del gos d’orelles grans i tan característiques que habitava amb ells.Tanmateix, es tracta d’una definició de la vida a l’època victoriana, però sempre des del punt de vista de la ment d’esta mascota.

Barrett era amiga de Woolf i, a través de cartes durant un periode que va estar a Itàlia, anava contant a l’escriptora les seues notícies, així com anècdotes i detalls sobre el gos que Woolf va incloure en esta particular biografia.

Woolf va començar a escriure Flush l’agost de 1931, després d’acabar Les ones, com menciona als seus Diaris, i la va prolongar fins a principis de 1933. Com altres llibres seus, va ser publicat per Hogarth Press, l’editorial que havia fundat el 1917 amb el seu marit Leonard Woolf a la seua casa de Richmond, en aquell moment Surrey i actualment Londres.

Carme Manuel és autora d’estudis crítics sobre diversos escriptors nord-americans, i amb Josep-Vicent Garcia i Raffi, ha escrit la biografia Esyllt T. Lawrence, una gal·lesa entre dracs i de l’antologia Poesia gal·lesa actual. Ha traduït al castellà i català autors com ara Emily Dickinson, Harriet A. Jacobs, George W. Cable, Herman Melville, Gerald Vizenor, Gordon Henry, Nephtalí de León i Mary Wollstonecraft, entre d’altres. En Vincle Editorial ha publicat també la traducció i edició de Prosèrpina, de Mary Shelley.