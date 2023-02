Dansa València, del 15 al 23 d’abril, contribuirà a potenciar la visibilitat dels projectes locals. A aquest efecte, el festival obri tres convocatòries destinades a mostrar el talent professional i el compromís artístic de les companyies i dels i les creadores de la Comunitat Valenciana.

D’una banda, es durà a terme la selecció de tres peces breus per a espai exterior urbà que es representaran en el context de Dansa València. D’una altra, s’inicia una aliança amb el mercat professional de les arts escèniques de les Illes Balears, Fira B!. I, finalment, es triaran cinc propostes per a ser exhibides durant una jornada del festival a les persones responsables de la programació del Circuit Cultural Valencià.

En els dos casos, les convocatòries estan dirigides a artistes, companyies i professionals residents o treballadors a la Comunitat Valenciana que es dediquen a les àrees de la dansa i les arts del moviment i que desenvolupen propostes d’exhibició.

Circuit de dansa urbana

Dansa València torna a integrar un cicle de recorreguts urbans durant el seu primer cap de setmana, els dies 15 i 16 d’abril. Amb la finalitat de determinar els espectacles que conformaran aquesta proposta, el festival obri una convocatòria conjunta amb la Regidoria d’Acció Cultural de l’Ajuntament de València per a seleccionar tres peces breus que es poden representar en horari diürn en un espai exterior urbà o en un espai no convencional.

«Dansa València vol familiaritzar la població amb els llenguatges del moviment. Així, el festival programarà propostes de dansa que isquen a la trobada dels habitants de València, tant als seus carrers com als seus museus. L’objectiu últim és crear una comunitat entorn de la dansa que incloga la població i fomentar una interacció enriquidora entre els coreògrafs i ballarins amb la ciutadania», ha declarat la directora artística del festival, María José Mora..

Nou vincle amb Fira B!

Entre les novetats d’aquesta nova edició cal destacar l’acord que s’ha tancat amb el mercat Fira B!, organitzat per l’Institut d’Estudis Baleàrics. La línia de col·laboració entre les dues cites culturals persegueix donar suport a la creació coreogràfica contemporània que tinga l’origen en el context mediterrani.

Dansa València és una de les eines de l’IVC per a dinamitzar el sector professional de la dansa i les arts del moviment a la Comunitat. Amb aquest fi, la direcció artística treballa per a contribuir a l’expansió de la creació contemporània valenciana i la incorporació dels seus artistes a circuits professionals a partir de la posada en marxa de col·laboracions entre autonomies.

El festival Dansa València obri una convocatòria per a la selecció d’una peça coreogràfica que es programarà en el mercat professional de les arts escèniques de les Illes Balears, que tindrà lloc del 9 al 5 de novembre a Palma. En aquesta edició s’ha plantejat una invitació recíproca a sengles artistes o companyies de la Comunitat Valenciana i les Illes Balears.

Dansa tot l’any a les comarques

El festival considera fonamental la creació de canals fluids de visibilitat i comunicació entre artistes. Per a fer-ho, ha iniciat diferents accions, com el projecte ‘Impuls a la dansa’, posat en marxa la passada edició. Aquest pla, dissenyat per a sostindre i descentralitzar la creació, ha generat relacions que van més enllà de l’exhibició, com ara estades de creació, residències tècniques i projectes de mediació. Proposa la creació d’una mostra específica de peces locals destinades al Circuit amb l’epígraf de ‘Foco valenciano’.