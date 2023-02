Sí, el programa de foment dels intercanvis muixeranguers es mantindrà. De fet, ja té una partida assignada en projecte de pressupost anual. Pensem que ha tingut un impacte molt positiu a l’hora d’afavorir les actuacions amb una colla convidada, la qual cosa les fa més riques i diverses.

Ens consta que l’Àrea Tècnica de FCM ha fet un treball acurat consensuant un catàleg de figures muixerangueres amb les colles i establint els criteris tècnics per a que una nova construcció puga incloure’s en l’ampli ventall muixeranguer. Heu previst de publicar-lo?

El catàleg proposat per l’àrea tècnica ha estat aprovat per l’assemblea de mestres de les colles, de manera que naix amb una enorme legitimitat. Una vegada en tinguem la versió gràfica el publicarem a la web i intentarem editar una versió en paper.

El Museu Valencià d’Etnologia va impulsar i allotjar temporalment l’exposició «Muixerangues al cel» en 2021, un any complicat, i tot i això va rebre 6935 visites. També es va publicar un excel·lent catàleg en 2022. És possible moure l’expo arreu del país i fer presentacions del catàleg? S’ho ha plantejat la FCM com a entitat col·laboradora d’aquestes iniciatives?

En referència al catàleg de l’exposició, la publicació més completa que mai s’ha fet sobre muixeranga, l’any 2023 comença amb una bona notícia. Les colles podran impulsar presentacions a les seues localitats. La Federació, evidentment, està disposada a ajudar en tot el que siga necessari.

Vam poder llegir en la revista el Temps fa unes setmanes una declaració seua en què deia que es volia impulsar un aplec de muixerangues. Ens pot avançar alguna cosa més al respecte?

La celebració d’un Aplec de colles muixerangueres és un dels projectes de l’actual junta executiva de la Federació. No podem negar que ens faria molta il·lusió poder convocar una diada per a trobar-nos els muixeranguers i muixerangueres, actuar conjuntament i posar en comú les iniciatives més destacades al voltant de la muixeranga. Es tracta d’un veritable repte organitzatiu, que es podria plantejar de manera biennal. La nostra intenció, si les colles hi donen suport en la nostra assemblea anual, és fer-lo de cara a Tots Sants.

Quines altres propostes planteja la FCM per a enguany?

Moltes, la veritat. Algunes es poden dir i d’altres no. Volem reforçar àrees com la formació en tècnica muixeranguera, la investigació sobre el passat i el present de les muixerangues. També volem incidir en la pràctica quotidiana de les colles, començant a desenvolupar una APP per a gestionar assajos i actuacions. Les colles han de sentir que la Federació treballa per a reforçar el seu treball i dignificar i difondre el fet muixeranguer.

A banda de l’Aplec, hi ha alguna cosa que et faça especial il·lusió pel 2023?

Sí. Des de fa uns mesos s’han format dos col·lectius amb la intenció de tirar avant noves colles muixerangueres, a la comarca dels Ports i a Elx, al Baix Vinalopó. Curiosament serien les dues colles de més al nord i més al sud del territori valencià. Res no em faria més feliç que veure la Muixeranga dels Ports i la d’Elx ja formades i adherides a la Federació, durant l’any 2023.