El director musical de Les Arts, James Gaffigan, es retroba amb l’Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) i el Cor de la Generalitat per a dirigir la ‘Simfonia núm. 2’ de Gustav Mahler, coneguda popularment com la ‘Resurrecció’.

El públic podrà gaudir de la monumental partitura del compositor austríac divendres que ve 10 de febrer a les 19.30 h en Les Arts, on ha aconseguit esgotar totes les localitats, i també el dissabte 11 en l’Auditori de Castelló.

El mestre estatunidenc aprofundeix en el seu compromís amb la programació simfònica del coliseu amb aquesta vetlada dedicada a una de les obres més representatives del postromanticisme. La ‘Segona simfonia’ de Mahler constitueix l’últim dels tres concerts simfònics que Gaffigan oferirà aquesta temporada 2022-2023 en Les Arts.

Gaffigan és un prestigiós mahlerià, que ha dirigit en el passat quasi totes les seues simfonies, inclosa la ‘Resurrecció’. La seua direcció d’aquesta obra amb l’Orquestra Nacional de França i el Cor de Radio France en el Festival de Saint-Denis en 2014, li va valdre els afalacs de mitjans com ‘Le Monde’, que van destacar el seu carisma i energia en una interpretació que «ha quedat en la memòria» del públic.

En aquesta ocasió, comptarà amb les aclamades cantants estatunidenques, Jamie Barton i Sydney Mancasola, que faran el seu esperat debut en Les Arts amb aquest concert, en què posaran veu al quart i cinqué moviments de la simfonia coral.

Després de passar per l’‘Aida’ del Teatro Real, la ‘mezzosoprano’ estatunidenca Jamie Barton torna a Espanya per a interpretar un rol de contralt en aquesta obra. La guanyadora del Beverly Sills Artist Award de 2017 ha cantat sota la batuta de directors de la talla de Marin Alsop, Andrew Davis, Daniel Oren o Antonio Pappano.

Per part seua, Sydney Mancasola, que ha sigut descrita per la crítica com una cantant «encisadora, resplendent i brillant», és intèrpret habitual del Met de Nova York. La soprano californiana desenvolupa també una notable carrera a Europa amb treballs a París, Londres o Berlín, entre d’altres.

Barton posarà veu al ‘lied’ ‘Urlicht’, que forma part del quart moviment i, posteriorment, al cinqué moviment, la ‘mezzo’, junt amb Sydney Mancasola i el cor mixt, interpretaran l’esperançador poema ‘Die Auferstehung’ (‘La resurrecció’) del poeta Klopstock, que ha acabat donant aquest sobrenom a la simfonia.

La «Resurrecció»

Gustav Mahler (1860-1911) era un home amb molt d’interés per temes com la mort, l’espiritualitat i la religió. Aquestes inquietuds i preocupacions es veuen reflectides en la ‘Simfonia núm. 2’, en la qual fa una reflexió sobre la vida, la mort i la resurrecció, que s’expressen musicalment amb intensos contrastos al llarg de la peça, passant de marxes fúnebres i solemnes a passatges d’una notable tendresa.

La ‘Resurrecció’ no sols és considerada una obra de proporcions colossals a causa de la duració que té,sinó que també ho és per requerir una gran orquestra per a aconseguir el so grandiloqüent que la partitura exigeix.