Fa més de tres hores que han eixit de València i l’autobús puja ja amb dificultat el coll de les Torres, esbufegant, canviant de marxa, gairebé reculant en cada revolt tancat. Pugen, entre el rocam tallat gris i blau, bancals de garrofers i, més amunt, rectangles de pinets tendres de la repoblació, més tendres i clars encara a la llum de la vesprada d’estiu.

Al seient número catorze, finestreta de l’esquerra, Daniel s’ha deixat als genolls la novel·la d’Agatha Christie que havia comprat per al viatge, i mira com la rambla Carbonera va quedant allà baix, l’ample llit de pedres blanques entre els baladres. La dona que va al costat ha intentat ja lligar conversa dos o tres vegades, inútilment.

«Que vosté va a Rieres?».

«Sí, senyora». No tinc ganes de parlar amb ningú.

«La seua cara, com si l’haguera vista alguna vegada», insisteix, tota vestida de negre, les mans aferrades a les anses d’una gran bossa que du sobre els genolls.

«No crec, no és fàcil». I si aquesta dona...? Ma mare deia que tinc tota la cara de mon pare, només que ell duia bigot i no portava ulleres tampoc. Parpelleja, es toca el pont de les ulleres amb la punta d’un dit. Sembla que com més pugem més calor fa.

«Perdone, era un pensament», diu la dona. Un pensament. Quants anys? Més de vint. Vint-i-dos o vint-i-tres, deuen ser. És natural que no me’n recorde de res, ni de la carretera, ni dels pobles que ja hem passat. L’església i la plaça, encara les he tornades a veure en alguna fotografia vella, i segurament les reconeixeré. Però no puc recordar clarament res més. Ni imaginar. Com un turista. Això és: faré el paper del turista. Ja comencem, en realitat no em caldrà dissimular, a més vaig per la faena i en últim extrem algun profit en trauré. Probablement soc el primer que ve per ací dalt amb açò de les maquinetes. Té el nas suat i les ulleres li tornen a relliscar.

«Molt bé, home, molt bé. De manera que ara te’n vols anar al poble?», li havia dit el senyor Corella des de darrere de la taula del despatx, bellugant sense parar l’enorme mostatxo gris com si rosegara un pinyol de pruna eternament dins de la boca o es passara la llengua blanquinosa i ampla entre les dents i els llavis. El senyor Corella, sempre paternal, ple d’experiència i de bons consells, que tan bé s’havia portat sempre amb la mare. I tanmateix no el puc suportar, ni el moviment que fa de morros, ni quan trau la punta de la llengua entre les dents i, «Molt bé, home, molt bé. Justament ara que tenim tanta faena preparant la temporada d’hivern, eh?... Avui mateix ha arribat una comanda dels Magatzems Imperials, dos-cents suèters de senyora, no sé si arribarem a poder-los servir. I ara tu te’n vols anar allà on sant Joan va predicar el primer sermó, eh?».

«No és que me’n vull anar, senyor Corella. És que al setembre farà un any que va faltar la mare, i...».

«Tens raó, tens raó, un any ja, pobreta, i com hagué de patir en la vida! Me’n recorde moltes vegades de ta mare, saps?». Això és el que més em molesta, i no sé ben bé per què. En realitat no tinc cap motiu concret, no sé, no he pogut mai aclarir aquell... Ben mirat ell ha ajudat sempre la mare i després a mi, sobre això no hi ha res a dir, però em molesta que... «Bé, però això a què trau cap? Al setembre farà un any que va faltar ta mare, i ara tu te’n vols anar al poble, si mai no has tornat a...».

«Precisament per això. La mare em va fer prometre que tornaria allà abans d’un any», no ho havia d’haver dit, sempre dic les coses que no havia de dir. Per què he de donar-li cap explicació, a ell?

«Ah, era una promesa... I quin objecte tenia, de fer-te prometre que tornaries? No li tenia massa afecte ella al poble, tal com en parlava». El mira, amb els ullets petits sota la calba lluent. No li importa res a vosté de tot això: li he d’estar agraït, d’acord, però també s’han aprofitat de mi tant com han pogut i sempre m’han..., i jo ara... «Coses que...». No em dona la gana.

«Bé, home, bé. Tu mateix, tu mateix. Però després...».

«Havia pensat una cosa, senyor Corella».

«Digues, digues».

«Vosté em dona ara els quinze dies de vacances, que enguany no les he preses encara, ja sap. I uns altres quinze dies, els dedicaré al treball per aquella zona d’allà dalt, a veure si puc trobar dones per eixos poblets, i col·loquem un parell de dotzenes de màquines. Què li sembla?». I després potser no em tornarà a veure la cara, segons com vagen les coses, porc.

«No és mala idea, home, no és mala idea». Reflexiona un instant, bellugant amb més força el gran mostatxo gris. «Bé, d’acord, d’acord. Però pensa que et deixe anar per ta mare, sobretot, eh?». El nas també el té gris i ple de porus negres.

Sí, per ma mare per ma mare, que a ella també li va saber traure el suc. I perquè pensa que dels quinze dies de faena que faré, com que els he demanats jo, s’estalviarà les dietes i que de tota manera algun dia havien d’enviar algú per aquella comarca, queda bé amb mi i encara hi guanya, porc hipòcrita, que... «Moltes gràcies, senyor Corella. Si pot ser, me n’aniré demà que és dia u, i ja em repartiré jo la faena i les visites durant tot el mes. Ja li escriuré, si hi ha novetat». Si hi ha novetat, l’enviaré a fer punyetes i ja pot esperar si vol. «Molt bé, home, molt bé; i que tingues sort, eh? Bon viatge, bon viatge». Li dona la mà grassa, molla i humida, per damunt d’una taula plena de papers desordenats. Daniel se’n va cap a la porta.

«Adeu».

«Hala, adeu, adeu... I mira bé com els entres, a les dones d’aquells pobles, que no són com les de capital, he, he. Ja tinc experiència, jo, he, he. Són molt cabudes, i sempre fan que no entenen les coses. Hala, adeu... I mira d’anar ben vestit, amb corbata, encara que faça calor. Això els fa molt d’efecte».

L’autobús ja és a dalt del coll, i ara la carretera va uns centenars de metres plana i recta, ran de la carena, abans de tornar a baixar.

«Un quart, i ja hem arribat. Ai», sospira la dona, «vosté no es mareja, de tants revolts?».

«Una miqueta». Aquella muntanya més alta deu ser el puig dels Morts. És un nom que sempre ha tingut present, potser perquè fa una miqueta estrany, com a nom de muntanya. I la mare deia allò de «quan ve el vent de Puigdelsmorts, tindrem aigua i tindrem trons».

De tant en tant, els anys anteriors, havia tingut curiositat per saber alguna cosa del seu poble, i invariablement s’hagué de satisfer de les quatre pàgines escasses que li dedicava l’Itinerari per viles i ciutats del Regne de València, del canonge Pere Monferrer, il·lustrat amb fotografies de l’autor, València, 1933.

«Mare, per què no em conta mai coses del nostre poble?», havia preguntat alguna vegada.

«I quines coses vols que et conte? Un poble com tants n’hi ha. I a més, que és el teu poble, si vols, no el meu. Jo només hi vaig viure vuit anys, entre el dia que em vaig casar amb ton pare, i el dia que... Ja saps que no m’agrada parlar d’aquestes coses».