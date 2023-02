Dona i Cinema premia a la iraniana «Forbidden Womanhood»

La pel·lícula iraniana Forbidden Womanhood s’ha alçat amb el guardó a millor llargmetratge de ficció en la biennal internacional de cinema fet per dones de València, Dona i Cinema, que ahir dissabte donà a conéixer el seu palmarés oficial. La cinta, dirigida per Maryam Zahirimehr, compte la història de Mahi, una xiqueta de 12 anys que aparentment s’ha quedat embarassada. El jurat del certamen destacà «la subtilesa amb la qual planteja un tema tan delicat i la poesia amb la qual retrata les emocions i la relació amb la terra i la naturalesa» per a atorgar-li el màxim reconeixement.

La trobada, que enguany ha aconseguit la seua VII edició, ha posat l’accent sobre el cinema àrab, premiant no solament la proposada iraniana de Zahirimehr, sinó també el llargmetratge documental ‘Miguel’s War’, de Eliane Raheb, un retrat del Líban actual a través del seu protagonista homosexual Miguel, i que ha convençut al jurat «per la personalitat complexa del protagonista i l’ús de recursos audaços i efectius per a retratar-lo». Raheb, a més, és la segona vegada que rep un premi en l’esdeveniment valencià. A més, la pel·lícula estatunidenca A mirror of the cosmos d’Isabelle Carbonell ha obtingut un reconeixement especial en la mateixa categoria. En la secció de curtmetratge de ficció el premi ha recaigut sobre ‘North Pole’ de la macedònia Marija Apcevska, que va tindre la seua estrena mundial en el Festival de Cannes i va estar preseleccionat per als Oscar i que destaca «per la seua capacitat de traslladar-nos a aqueixa etapa de l’adolescència plena de dubtes i desitjos on estem obligats a madurar», segons el jurat, en parlar de desig sexual, l’assetjament, les relacions i les xarxes socials. «Plantejàvem aquesta edició del festival com una pregunta a si trobades com ‘Dona i Cinema’ han d’existir i l’èxit d’acolliment, assistència i participació ens fa veure que la resposta és un ‘sí’ rotund», ha afirmat les directores del festival Giovanna Ribes i Deborah Micheletti. «Estem en un context social en el qual la reflexió és fonamental i mirades com la d’aquest certamen són necessàries», ha afegit. Resta del palmarés La resta del palmarés és un reflex de l’enorme diversitat i abast internacional que ha tingut la cita valenciana, amb reconeixements molt repartits en temàtiques i procedència de les obres. ‘Ecoutez-*moi’ de la valenciana Paula Armijo s’ha alçat amb el títol a millor curtmetratge documental, mentre que la cinta francesa ‘Scars’ d’Alex Anna ha rebut un esment especial. Per part seua, la britànica ‘Because Goddes us never enough’ de Jane Glennie s’ha fet amb el premi a millor projecte de videoart. I, la cinta suïssa ‘Mosaic’ d’Eleonora Berra, en stop-motion, ha rebut el reconeixement a millor pel·lícula d’animació. Dona i Cinema conclou després de la projecció de 60 títols repartits en sis categories.