«Tinc clar que disfrutaré de l’experiència, em trobaré amb grans dones sobre l’escenari i, sens dubte, aprendré de totes i de cadascuna d’elles. Som un equip, remarem en una mateixa direcció». Amb eixa energia es presenta Celia Torá Mateo (Abanilla, Murcia, 1990), qui serà durant 2023 la directora de la Banda Simfònica de Dones de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.

Agafa el testimoni de Norma Comes Vidal, al capdavant de la formació a 2022, en un càrrec que es renova anualment. La flamant nova directora és actualment titular de la Unión Musical Hondón de los Frailes, a Alacant, i la seua trajectòria es troba en ple ascens, sumant reconeixements al capdavant de diferents formacions. Per exemple, l’últim any ha sigut guanyadora del concurs internacional de direcció de bandes Bartolomé Pérez Casas i finalista en el certamen internacional de direcció de bandes Vila de Bétera.

Per a ella, portar la batuta de la Banda Simfònica de Dones és un somni llunyà. «Des de la seua formació sempre he volgut participar com a integrant. Seguia amb admiració el treball de la Federació perquè destaquen amb diferència respecte a les altres federacions que he conegut», conta.

Nascuda i formada a Múrcia, la seua educació com a música ha estat unida al fagot, instrument amb el qual es va llicenciar en el conservatori superior Manuel Massotti Littel de la seua localitat. Allí mateix va obtindre el títol de Direcció d’Orquestra, carrera en la qual va continuar la seua formació amb mestres com José Rafael Pascual Vilaplana, Robert Treviño o el valencià Cristóbal Soler.

Va ser primer fagot en diferents formacions de Múrcia, Almeria, Alacant i València, acumulant distincions en més d’una vintena de certàmens. En esta etapa es forja el seu vincle amb les societats musicals valencianes, doncs la seua experiència amb la batuta acumula recitals amb la Unió Musical de Bocairent o la Banda Simfònica Ciutat de València, entre altres prestigioses formacions de tota la geografia espanyola.

«La Banda Simfònica de Dones és un exemple del respecte cap a les dones músiques de la Comunitat Valenciana, també a les compositores i directores a l’àmbit nacional», remarca Torá, per a qui la unitat que ara liderarà «simbolitza el poder de la dona: independent, forta, creativa, valenta i lluitadora».

Per a la presidenta de FSMCV, Daniela González, «és un honor comptar amb Celia Torá a una formació que representa un orgull per al col·lectiu». Creada a 2015, el projecte de la Banda Simfònica de Dones camina cap a la dècada «convertida en un referent a tota Espanya», remarca González, «amb una gran plantilla, formada per vora setanta músiques procedents de societats valencianes i de diferents generacions».

Més de la meitat del grup que dirigirà Celia Torá Mateo el formen estudiants. El valor formatiu de la banda s’ajusta al perfil de la seua nova directora, una jove batuta en ple enlairament que arriba amb una il·lusió compartida amb les seues noves companyes: «Afegirem unes línies més a la gran història de la música valenciana».