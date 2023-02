‘Pantera’ va començar el 2018 com una revista adreçada a xiquets i xiquetes d’entre 8 i 12 anys que cultivava l’amor per la preservació del medi ambient i l’acció de llegir en família, per què és tan important aquest acte?

La lectura en família és una acció que deixa una empremta en els infants. Poder llegir amb els teus pares, et mou. Si anem al contingut de ‘Pantera’, la possibilitat de guardar un temps de qualitat dins de la família per poder llegir i parlar de temes com la crisi climàtica amb les figures de referència més importants de la teua vida, pot ser molt enriquidor. Aquest mes de febrer es publicarà el número 9 de ‘Pantera’. Després de 5 anys de vida, heu detectat alguna evolució en la revista? L’edat dels lectors. Vam començar pensant que era una revista dirigida a xiquets d’entre 8 i 12 anys, i, ara, de 0 a 99. Els articles tenen moltes dimensions, és una publicació que poden gaudir tots els membres de la família, fins i tot la compren adults que no tenen fills. D’altra banda, ‘Pantera’ s’ha introduït als col·legis, els tres últims números han inclòs material didàctic amb activitats que uneixen art i sostenibilitat per posar en pràctica als centres educatius. Molts dels membres de l’editorial venim del món docent, aquest és el nostre camí natural. L’objectiu és que en un o dos anys la revista estiga en totes les escoles del territori valencià i la resta de l’estat. Aquest divendres dia 10, Àngel Svoboda realitzarà a la Plaça del Llibre d’Alacant un taller infantil a partir de la revista ‘Pantera’. Què és el que es trobaran les persones que hi participen? Àngel Svoboda és soci de l’editorial i un dels il·lustradors habituals de ‘Pantera’, ha publicat, amb molt d’èxit, infografies a doble pàgina a cadascun dels números sobre temes com la biodiversitat. A partir del seu personal estil geomètric, els xiquets podran establir un contacte amb l’art a través d’aquest taller. Art i natura és una de les fusions comunes que fem a les nostres publicacions i pensem que, la màgia d’aquestes, és que permeten parlar de temes seriosos d’una manera molt més agradable que el text pur. La il·lustració sempre sosté el missatge. Què té la revista ‘Pantera’ per davant? Al mes de març llançarem per crowdfunding el que serà el primer joc de taula ‘Pantera’, el qual comptarà amb il·lustracions de Svoboda i estarà ambientat al bosc mediterrani. Molts dels missatges sobre el canvi climàtic apunten a l’Amazones o l’Antàrtida, i és important, però cal incidir què tenim possibilitats, cadascú de nosaltres, de fer coses per protegir la fauna i flora local. Això és el que busquem amb aquest projecte.