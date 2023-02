Carnestoltes i muixerangues: tradicions recuperades

A principi del segle XIX, les carnestoltes a València era una gran festa, en un principi satírica i fins i tot, irreverent. Més tard va evolucionar i es va convertir en un atractiu turístic i cultural. Va arribar a ser tan popular que als anys 1912 i 13, van participar més de 6000 màscares i fins a 800 carrosses.

Era una lluita entre diferents classes socials: l’aristocràcia i els burgesos feien balls de màscares a grans locals, mentre que les classes obreres eixien al carrer per a criticar les seues condicions laborals i socials mitjançant màscares, cançons i balls. A València, per a evitar aquests enfrontaments, primerament van imposar una taxa o tribut, fins que Alfons XIII va prohibir la celebració de les carnestoltes intramurs. Però Russafa fins 1877 mantenia independència municipal, ja que es trobava extramurs. Així, seguiren celebrant les carnestoltes, on arribaven joves del cap i casal i d’altres pobles veïns a gaudir de llibertat. Malauradament, l’any 37 Franco les va prohibir. L’església no ajudà tampoc a la seua recuperació, ja que eren considerades una festa pagana que atemptava contra la cristiandat.

Al 2010 ‘Russafa Cultura Viva’ recupera les carnestoltes al barri de Russafa, amb un nou plantejament, com ens explica Emili Sánchez, coordinador de Jarit: «Realitzem una sèrie d’activitats al llarg de tota una setmana, on participen tots els diferents grups i associacions del barri: decoracions de balconades, mercat artesanal, tallers,... i tornem als inicis de la festa protestant, enguany contra les guerres i l’emergència climàtica, en el nostre cas concret contra l’Illa Perduda de Russafa( volen construir més habitatges sobre la trama històrica musulmana i cap zona verda) i l’autogestió del moll 4 per les associacions de Russafa i Malilla, sense pensar en les conseqüències mediambientals».

Una de les associacions més implicades en l’organització de les carnestoltes és Jarit, una ONG que pren el nom del wòlof, llengua oficial senegalesa i que significa: amic/a, i que acull persones immigrants. Realitza diferents activitats tot l’any: tallers socials, orientació sociolaboral, cursos d’idiomes, assessorament jurídic...

El tret d’eixida de la festa és el pregó, el dia 11 de febrer, que enguany compta amb una pregonera d’excepció: Rosana Pastor. Es realitzarà una manifestació que eixirà des de l’Illa Perduda fins al moll 4; i culminarà amb la cercavila del dissabte 18 on participaran entre altres: 8 carrosses, AMPA i AFA de quatre escoles i IES, 12 batucades, diferents associacions del barri, la banda de música del barri de Malilla... i la Muixeranga de Sueca, que serà el segon any que hi participa.

«Les muixerangues i les carnestoltes tenen molt en comú», segueix Emili, «són tradicions arrelades del poble que es van prohibir i van desaparèixer i que s’han recuperat; amb elles recobrem la memòria històrica, ens ajuden a entendre com es vivia abans. Amb la seua pèrdua havíem perdut part de la cultura valenciana».

Les carnestoltes de Russafa tenen molt de multiculturalitat, de pluralisme ètnic, d’integració i de convivència; són un gran exemple de diversitat cultural on s’apleguen persones diverses, com a les muixerangues, on hem repetit moltes vegades que totes i tots són necessaris i importants, i on hi participen persones de diferents edats, mides, sexe... i tothom té el seu paper.

El proper dissabte 18 de febrer podrem, després de dos anys d’aturada per la pandèmia, tornar a gaudir de la cercavila de carnestoltes al cor de València. De fet, aquesta va ser l’última actuació que va realitzar la Muixeranga de Sueca a febrer de 2020, just abans del confinament.

Obriran la cavalcada a les 17:00 h. la colla de Sueca, acompanyada pels tabals i dolçaines: Societat Coral El Micalet, fins al parc Granero, on actuaran tots els grups. Ompliran els carrers d’aquest barri de tradicions, música i colors, des de Sud-Amèrica fins a Àfrica, i amb la Muixeranga com a representant del nostre país.

No s’ho podeu perdre!