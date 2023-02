El dilluns és el dia en què, habitualment, tanquen tots els museus. Però un dilluns de cada mes, des del 13 de febrer al 12 de juny, el MuVIM obrirà excepcionalment les seues portes per a acollir la quinzena edició del Cicle de Cinema Intergeneracional. Un cicle de cinema i debat que, amb el títol ‘Drets Socials Fonamentals’, vol reflexionar sobre el grau real d’implantació d’uns drets —els de segona generació o socials— que tots tenim teòricament garantits, però que són de difícil aplicació, com el dret a la vivenda o al treball, però també a la llibertat religiosa o la protecció de l’adolescent davant de pràctiques com l’assetjament escolar (bullying).

I per a propiciar eixa reflexió conjunta i intergeneracional, en el cicle es projectaran pel·lícules recents com ara Lady Bird, Belfast, Uno de nosotros, El artista anónimo i Una joven prometedora. Cada pel·lícula anirà precedida per una breu presentació i completada amb un col·loqui posterior.