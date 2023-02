Russafa Escènica Festival de Tardor alçarà el teló de la seua pròxima edició, la número 13, el pròxim 20 de setembre i les funcions es perllongaran fins a l’1 d’octubre.

Segons han indicat des de l’organització en un comunicat, s’ha valorat realitzar-la o no, però «després de reflexionar-ho detingudament i focalitzant-se en tot el positiu que s’ha aconseguit al llarg dels seus tretze anys, així com en el gran suport de teatres i sales privades, han decidit seguir avant».

Segons ha indicat el director artístic del festival, Jerónimo Cornelles, «amb una retallada en l’ajuda de l’IVC de prop de 20 mil euros, tot l’equip que confia en el festival encaren aquesta edició com la de 2011»

«Amb la diferència de tindre una dècada d’experiència i suports consolidats com a teatres i sales privades, el CCCC, Centre Teatral Escalante, el TEM, La Mutant, Cultura i Patrimoni, la SGAE, l’AISGE, la Diputació de València, la Junta de Russafa, la Universitat de València, Espai LaGranja, Aveet i tot el barri de Russafa, sense els quals seria realment impossible», ha agregat.

Aquesta voluntat de continuar avant ha definit el lema de la pròxima edició, que serà: «tretze». Amb aquesta temàtica -que serà l’eix central de totes les propostes artístiques que formen part del Festival- Russafa Escènica ha decidit «fugir de les supersticions, així com fer honor al nombre d’edició».

Així mateix, l’equip del festival d’arts escèniques vol manifestar i ressaltar amb el seu lema que se senten agraïts per la sort d’haver format un equip que resisteix en el temps; per poder seguir sent una associació sense ànim de lucre; per poder començar cada any un nou projecte que posa la cultura, la ciutadania i la professió de les arts escèniques en el centre; per comptar amb un públic fidel edició després d’edició; per comptar amb col·laboradors institucionals; per donar oportunitat a professionals que comencen; per poder seguir en el barri de Russafa i aconseguir tindre un ample ressò en tota la ciutat.

«Som especialistes a reinventar-nos, ho hem fet sempre i el tornarem a fer en aquesta edició. Li donarem la volta al tretze», afirma el director artístic del festival, Jerónimo Cornelles.