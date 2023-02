El catàleg recull les obres que es mostren en l’exposició col·lectiva “Elles”, que es pot visitar en el Museu de la Ciutat fins al 5 de març. L’exposició reunix un total de 26 obres realitzades per artistes valencianes des dels anys cinquanta del segle passat fins als nostres dies.

La mostra pren com a referència cronològica el que els especialistes consideren com l’inici de la modernitat artística al nostre país, que coincidix amb l’aparició de grups com Parpalló i El Paso, que sí que van tindre representació femenina, i que es prolonga fins a l’actualitat. En este sentit, Manuel Chirivella, president de la Fundació Chirivella Soriano, ha assenyalat que la mostra “vol posar l’accent en la importància que han tingut i tenen moltes dones artistes sense les quals l’art contemporani no es pot explicar ni entendre». En la presentació del catàleg han pres part també les artistes les obres de les quals es mostren en l’exposició.