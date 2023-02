José Franch-Ballester va començar tocant el clarinet a la Unió Musical Santa Cecília de Moncofa i hui és un dels intèrprets més solicitats del món amb este instrument, sobre el qual impartix lliçons a la Universitat British Columbia de Vancouver. Eixes dos coordenades, separades per més de 8.000 quilòmetres, marquen la seua vida.

«Soc Músic amb Denominació d’Origen», expressa el músic en un manifest que repliquen arreu del món altres com ell: Amalia Tortajada, membre de l’Orquestra Gulbenkian de Lisboa i iniciada al Centre Instructiu Musical La Armónica de Bunyol; o José Luis Cortell, qui va passar de tocar la trompa a la Unió Musical de Catarroja a fer-ho en l’Òpera Nacional de Finlàndia; o Laura Melero, percussionista de la Sociedad Musical La Amistad de Villafranqueza que ara toca a la Karajan-Akademie de la Filarmònica de Berlín.

Són alguns dels primers 1.000 ‘Músics amb D.O.’, una campanya que ha llançat la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana per tal d’identificar la comunitat que va créixer al calor de les nostres bandes de música i que ara forma una xarxa d’excel.lents músics per tot el planeta. «Es tracta de visibilitzar i posar en valor tot el talent que exportem des de les societats musicals a la resta d’Espanya i del món», apunta Daniela González, presidenta de la FSMCV.

«Si eres músic, vius fora de la Comunitat i provens d’una de les nostres societats musicals, inscriu-te al mapa», convida el missatge llançat per totes les xarxes socials de la Federació. El mapa en qüestió es troba al web de l’entitat (www.fsmcv.org) i és una eina que serveix com a arxiu interactiu on es poden trobar els músics que han omplit un senzill formulari amb les seues dades personals, currículum, biografia, societat musical a què pertanyen i material audiovisual.

Des que es va posar en marxa esta eina, centenars d’intèrprets dels cinc continents han deixat la seua petjada en el mapa. «Sabem que en són moltíssims i volem posar-los rostre, començant pel selecte club dels primers mil», remarca González. La idea, però, no consisteix només en completar este àlbum de cromos global i digital, sinó establir lligams reals amb eixos músics, explorar iniciatives que ajuden a internacionalitzar la marca de les Societats Musicals i la marca Comunitat Valenciana.

Recurs turístic de primer ordre

La campanya s’emmarca dins del projecte ‘Terra de Música’, traçada juntament amb Turisme Comunitat Valenciana i que pretén convertir el patrimoni de les societats musicals en un impuls cultural i turístic. «Els músics valencians són sinònim de qualitat, exercint d’autèntics ambaixadors culturals de la Comunitat fora de les nostres fronteres», recorda González.

En este sentit, la FSMCV compta amb els distintius Mediterranew Musix i Creaturisme, atorgats per Turisme Comunitat Valenciana. A estos segells suma la recent declaració com a recurs turístic de primer ordre a les societats musicals de la Comunitat, que ja han sigut declarades Bé d’Interés Cultural i Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial a Espanya.

El segell ‘Músics amb D.O.’ és també un pas més en el camí cap al reconeixement com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO. «Som el gran planter musical del món», apunta la Presidenta de FSMCV.

Mapa interactiu de ‘Músics amb D.O.’, a la web de FSMCV