Un nou llibre repassa la història de les festes de moros i cristians, des de l’edat mitjana fins a l’actualitat, un tema ja estudiat però, en esta ocasió, des d’un punt de vista diferent de l’habitual, centrant-se en l’aspecte més lúdic i el component social de la festa. Això centra el treball del sociòleg, documentalista i arxiver Albert Alcaraz a La filà de Dionisi. Sociabilitat, diversió i transgressió en la festa de moros i cristians, l’últim número de la col·lecció Temes d’etnografia valenciana, editat pel Museu Valencià d’Etnologia (L’ETNO).

Alcaraz (Bocairent, 1970) inclou en esta obra els resultats de la seua testi doctoral, defensada en 2019 a la Universitat d’Alacant. Entre altres coses, conclou que el futur i la pervivència dels moros i cristians passa perquè es mantinga «l’acció de divertir-se» —la importància de l’element lúdic és «capital», diu— i la celebració en grup. De fet, en el llibre s’apunta que els locals festers representen «una de les majors formes de sociabilitat festiva que hui es poden trobar en l’escena social valenciana», amb activitats no només els dies assenyalats, sinó durant tot l’any.

Però, per a arribar a estes conclusions i a definir les característiques de la festa moderna, Alcaraz —que és ‘pescador’ en els moros i cristians de la Vila Joiosa—, ha tirat la vista enrere fins al que serien els inicis d’estos festejos ja que, si bé, actualment destaca l’element lúdic, les representacions de moros i cristians han passat per diferents fases en què també tenien un paper religiós, militar o, fins i tot, polític.

Alcaraz situa la que seria la llavor de la festa moderna a l’època medieval (segle XII), com una manifestació recreativa i festiva on la noblesa, als palaus, gaudia de representacions de batalles entre moros i cristian, que van acabar sent processions cíviques —com en el Corpus Christi— perquè també les vegera la resta del poble.Al segle XVI, s’adopta un vessant més polític i religiós, tenint en compte el context —com la conquesta de Granada (1492)—, i servixen de propaganda per la Corona i la religió catòlica. És ahí, a més, quan comencen a integrar-se en les festes patronals d’alguns pobles del sud del Regne de València i nord del de Múrcia, apunta la publicació.

Al segle XVII, s’incorpora l’arcabusseria i desapareixen les milícies urbanes com a cos militar, pel que passen a formar part de les festes patronals. Un segle després, al XVIII, ja hi ha jerarquització de càrrecs —capità, sergent, cap d’esquadra...— i s’incorpora música i passos militars.

En eixe moment també, els elements religiós, lúdic i militar es fonen i apareix un nou model de festa a Alcoi (1741), que ja dura diversos dies. Però, posteriorment, la repressió de Felip V —que, entre altres coses, prohibix l’ús de la pólvora— i la reforma il·lustrada, que no veu amb bons ulls la festa, fa que esta s’enganxe a les festes religioses patronals per a sobreviure, fins a finals del segle XVIII, que renaix amb tota una nova varietat de festejos.

El model alcoià s’exporta

A Alcoi, la benestant burgesia —per la producció tèxtil i paperera— aprofitarà les festes per a la seua projecció social, el que provoca un augment de filaes i comparses. El 1839 s’incorpora l’entrada i la desfilada i, a poc a poc, altres municipis de la Marina Baixa, l’Alacantí o les zones del Vinalopó comencen a importar el model alcoià. Ja en el franquisme —quan la festa es manté amb rememoracions a la ‘Reconquesta’— alguns pobles ja fixen una data per als moros i cristians diferenciada de les festes patronals. A poc a poc, l’acte de l’entrada es consolida i, a finals del segle XIX, s’incorporen els pasdobles festers i, al XX, les marxes mores i cristianes.

Per a Alcaraz, l’element lúdic téuna «importància capital» i ha estat present «de manera continuada, cosa que no succeïx amb altres elements, com el religiós o militar, que es presenten de manera discontínua i amb més o menys presència només en determinats moments i èpoques».

El seu treball —que no és el primer sobre el tema, doncs ja va publicar Moros i Cristians. Una festa (Edicions del Bullent, 2006)— es mostra com una «justificació i defensa de la diversió en la celebració», com a «contrapunt necessari». Per a elaborar-lo, l’autor s’ha capbussat en arxius municipals, de biblioteques i d’associacions, i també ha emprat a festers i festeres com a font.