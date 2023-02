El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha fet públic els resultats de Scholarly Publishers Indicators (SPI) de 2022, el sistema que proporciona informació i indicadors referents a les editorials acadèmiques, especialment en el camp de les Humanitats i les Ciències Socials, i que, en aquest últim estudi, situa a 12 editorials valencianes entre les cent més prestigioses de l’estat.

A més, aquest projecte desenvolupat pel Grupo de Investigación sobre el Libro Académico (ILÍA), col·loca a l’editorial Tirant lo Blanch com la més prestigiosa del rànquing per segona vegada consecutiva, amb un total de 1096 punts als Indicadors de Qualitat d’Editorials (ICEE). D’altra banda, aquest segell especialitzat en manuals universitaris, també destaca com el més prestigiós dins de l’àrea de Dret, amb un ICEE de 624.

Un altre dels aspectes a destacar d’aquest sistema que s’utilitza com a font de referència als processos d’avaluació científica de l’ANECA (Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació), és la presència de les quatre editorials universitàries públiques del territori valencià: Publicacions de la Universitat de València (PUV), Universitat Jaume I, Publicacions Universitat d’Alacant i Universitat Politècnica de València. Pre-Textos, Nau Llibres (Edicions Culturals Valencianes), Delta Publicaciones, Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), Editorial Afers, Institució Alfons el Magnànim i Edicions Tres i Quatre completen la presència d’editorials valencianes a SPI.

Aquesta investigació sobre el prestigi editorial contribueix a visibilitzar l’edició acadèmica, universitària o no, sovint marcada per les necessitats d’acreditació de les seues persones investigadores, que han de ser avaluades periòdicament també per la seua producció bibliogràfica, valorant les editorials on publiquen i els filtres i controls de qualitat que aquestes apliquen. Les editorials universitàries empren habitualment el sistema de revisió externa anonimitzada com a filtre de qualitat reconegut.

Estudis bibliomètrics com SPI recullen informació d’aquelles editorials que, independentment de la seua naturalesa (públiques, privades, institucional, universitàries…) o les seues dimensions, editen producció científica. Amb això es contribueix a destacar el valor dels llibres com a mitjà de difusió del coneixement.

Scholarly Publishers Indicators genera tres tipus d’indicadors diferents. D’una banda, el prestigi de les editorials. La informació necessària per a configurar aquest aspecte s’obté a través d’enquestes realitzades periòdicament a un segment de la comunitat acadèmica espanyola de les àrees d’Humanitats i Ciències Socials. L’opinió de les persones acreditades com a catedràtiques d’universitat per l’ANECA marca la confecció d’aquestes llistes.

D’altra banda, l’especialització. Aquest apartat mostra informació sobre el volum de producció de les editorials, i sobre les matèries de les seues publicacions. A través d’una anàlisi de les dades contingudes a DILVE (Distribuidor de información del libro en venta) s’extrau la informació sobre les editorials i els seus catàlegs.

La investigació valora també el sistema de selecció d’originals per part de les editorials. El coneixement sobre els filtres de qualitat que apliquen és, sens dubte, una informació valuosa per als processos d’avaluació científica.