El festival de música en valencià per excel·lència ha començat ja a treure a la llum les primeres confirmacions per a l'edició número disset. Un festival organitzat per l'associació Feslloc, de la qual formen part Escola Valenciana i l'Ajuntament de Benlloc. L'objectiu principal és, com cada any, la promoció de les propostes artístiques fetes per solistes i grups que utilitzen el valencià en les seues composicions musicals.

En la primera tanda de confirmacions Feslloc ens revela una gran varietat d'artistes que no ens deixen indiferents. La Fúmiga, que és ja un clàssic i un dels grups valencians que més acollida té entre el públic intergeneracional. Roba Estesa, l'octet musical femení que fusiona músiques urbanes i festives amb la instrumentació i melodies del folk i la música tradicional. The Tyets, el jove duet català de productors musicals que s'ha fet un lloc entre els nous grups indispensables de la música catalana. JazzWoman, l'artista valenciana de música urbana. Maluks, un grup integrat per tres dones i amb música amb influències jamaicanes i llatines a més d’un fort component electrònic. Titana, primera dona a guanyar el concurs de cants de batre a Catarroja. Esther, una de les noves veus pop prometedores i amb una energia renovadora. Neus Ferri, la compositora alcoiana aclamada per la crítica i l'audiència per la seua versatilitat vocal. Tito Pontet, la banda de música jamaicana i llatina. I finalment, Kela, guanyadora del Premi Ovidi a artista revelació. Aquests són tan sols alguns dels artistes que es podran escoltar els dies 6, 7 i 8 de juliol a Benlloc, la Plana Alta. La primera promoció d’entrades ja s’han esgotat. Davant aquest èxit, el Feslloc ha llançat una nova tanda d’abonaments per a totes les persones que vulguen continuar apuntant-se al festival per només 39 euros. A més, cal no oblidar que aquest festival té acampada gratuïta inclosa amb la compra de l’abonament, els quals ja estan a la venda en feslloc.com.