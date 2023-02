El Festival del Còmic de la Comunitat Valenciana Splash, celebrarà la seua desena edició en el Port de Sagunt els dies 17, 18 i 19 de novembre de 2023, completant la seua primera dècada al servici del còmic valencià i nacional. Igual que les anteriors nou edicions, l’Splash continuarà celebrant-se en el Casal Jove del Port de Sagunt.

Una vegada anunciades les seues dates, al març serà l’hora de destapar el rostre de l’autora que s’encarregarà del cartell d’esta desena edició i al maig es reunirà el jurat dels Premis Splash per a triar els còmics i autors més destacats de 2022, sempre a any vençut. Les editorials valencianes, junt a les nacionals més importants en el terreny del còmic, tornaran a estar presents en esta nova edició i, com és habitual, autors i autores valencianes, així com una àmplia nòmina de destacats autors nacionals. Els premiats d’esta edició seran presents per a parlar de les seues obres, en un ambient de proximitat amb els seus lectors passats, presents i futurs.