Oxitocina XV, una explosió de negre sobre un intens roig, és la guanyadora del XXVII Premi de Pintura Ciutat d’Algemesí, obra de María José Marco i que es caracteritza per desenvolupar una abstracció mística i profunda que ha seduït per complet al jurat. Ésta edició el jurat ha estat format per Rocío de la Vila, comissària i col·laboradora d’importants museus nacionals, Ester Alba, comissària i Vicerectora de Cultura de la Universitat de València , Antonio Barroso, artista i comissari, Josep Esteve Adam, pintor, i Svitlana Davydenko, comissària de la Museum National Art Gallery de Kíev.

Elles han tingut l’àrdua labor de seleccionar les 30 obres finalistes entre les més de 150 presentades per a l’exposició que tindrà lloc a la Sala d’Exposicions Municipal d’Algemesí el pròxim 24 de febrer, en un acte presidit per l’Alcaldessa d’Algemesí , Marta Trenzano, i el regidor de Cultura, Pere Blanco, en el qual faràn entrega dels premis. A més de l’obra guanyadora, el jurat ha decidit atorgar el primer accèssit a Requiem, de Miguel Castillo Oñate, que combina una configuració de l’espai geomètric i tenebrista amb elements lànguids que crea un efecte d’ambivalent realisme. Així mateix, el segon accèssit és per a l’obra Red de Mery Sales, una esplèndida creació hiperrealista que combina l’execució perfecta amb pinzellades i gestos de pigment roig. Finalment, el tercer accèssit és per a Isabel Gómez i la seua obra Magical Heads, que aborda retrats de famoses dones artistes sobre planxes d’acer amb una tècnica especial i efectiva, entre la geometria de les estructures metàl·liques i el realisme dels retrats. Tot això fa d’aquesta edició una selecció magnífica que revisa les diferents línies d’evolució del concepte de la pintura contemporània, trencant amb materials i formats habituals, introduint teixits, i textures volumètriques. Entre elles el jurat ha destacat les obres de Jarr, Gemma Alpuente, Misael del Rosario, Inma Coll, Eduardo Serrano i Ángel Celada, o la inclusió per primera vegada d’un NFT art, imprés sobre taula, de l’artista Jesús Azogue.