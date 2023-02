Cultura de la Generalitat, a través de la Direcció General de Cultura i Patrimoni,produeix l’espectacle «Judith», de Taiat Dansa, que recrea el conte de Perrault ‘Barba Azul’, però des de la perspectiva femenina, des del personatge de la dona oprimida que busca l’eixida a la seua pròpia captivitat.

La producció està pensada ‘ex professo’ per al monestir de Sant Miquel dels Reis, que es convertirà en el castell de Barba Azul per a albergar aquesta història de superació, en la qual la figura protagonista busca la manera de trobar la seua llibertat.

L’espai resulta fonamental perquè recrearà les diferents estances per les quals transita Judith. El claustre, els corredors, les escales, la cripta... passaran a ser les estances per on actuaran una vintena de ballarines que projectaran els seus moviments ràpids i coreografies pensades de manera específica per a cada espai. A través de diferents intervencions escèniques, es generarà una distinció entre l’espai exterior i l’espai interior que habita Judith.

L’obra és una versió del ‘Barba Azul’ que les coreògrafes de Taiat Dansa, Meritxell Barberá & Inma García, van crear per al Ballet de la Generalitat en 2012 i que es va estrenar en el Teatre Principal de València. Ara la idea és variar la mirada i les creadores aposten per centrar-se únicament en la història de Judith, l’última dona de Barba Azul en el conte, i la seua decisió de desobeir la prohibició del seu marit i obrir la porta prohibida.

La directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, ha assenyalat que «la singularitat de l’obra se centra en l’òptica actualamb la qual es narra el conte i que reivindica la llibertat de les dones per a obrir les portes que vulguen i decidir el seu destí».

També ha destacat «l’excepcionalitat d’aquest espectacle per incorporar el valor patrimonial del monestir com un personatge més en la coreografia de la dansa».

L’espectacle està concebut com una òpera contemporània, en què participen més de 80 intèrprets, entre ballarines de la companyia (Julia Cambra, Diana Huertas, Natalia Garcia, Mariona Jaume, Ellina Medoeva, Silvia Galleti, Lara Misó, Laura García Carrasco, Wilma Puentes, Clàudia Bosch, Elena Puchol, Anna Tejero, Yéssica Castellón), ballarines estudiants del Conservatori de Dansa de València, músiques del Conservatori de Música José Iturbi i el cor de veus A Cau d’Orella i Demeter’s Project. Totes elles seran Judith i repassaran la història amb la complicitat dels espectadors que seguiran les intèrprets i seran guiats per diferents sales d’aquest castell formant part del relat.

La idea és crear una atmosfera misteriosa, de tensió i suspens, que inspire silenci, sobrietat i quietud. L’acció i el ritme vindran donats per les accions i els moviments de les ballarines, i per la música, composta de manera original per a aquesta òpera pel compositor valencià Caldo, que alhora adquirirà una estranya profunditat. David Orrico és l’artista visual encarregat de l’escenografia i el dispositiu de llum i so que convertirà el monestir de Sant Miquel dels Reis en el castell de Barba Azul.

En aquesta versió de 2023 es bolquen en la valentia de Judith, que és capaç de descobrir i denunciar el que han patit les seues antecessores i que no tem el càstig que li pot implicar la seua curiositat. La Judith de Taiat Dansa presenta una dona amb moltes capes, amb diferents arestes i, per tant, una multiplicació de Judiths que convergeixen en una. I amb una ferma decisió: ser lliure.

Les funcions estan previstes per als dies 2, 3, 4 i 5 de març. Seran gratuïtes amb la descàrregaprèvia de les entrades.