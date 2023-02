Dansa València va posar en marxa en la passada edició un projecte pilot per a descentralitzar i desestacionalitzar el festival. ‘Impuls a la dansa’ arrancava en 2022 amb la complicitat del Circuit Cultural Valencià (CCV) i l’objectiu de donar suport als llenguatges del moviment durant tot l’any.

El secretari autonòmic Ximo López ha manifestat: «‘Impuls a la dansa’ és un dels projectes de l’IVC nascuts a la calor de Dansa València i el Circuit Cultural Valencià per a acompanyar, estimular i facilitar el creixement de la dansa des de múltiples eixos, localitzacions i dates, amb dues línies de treball marcades, la formació dels programadors i les estades i mediacions dels creadors. En aquest sentit el projecte s’incardina perfectament en el pla estratègic ‘Cultura per a la recuperació’».

Ahir es va presentar en una trobada un balanç d’aquesta primera experiència i es van presentar les novetats d’‘Impuls a la dansa 2023’. A la cita han acudit els representants dels municipis i entitats de 2022: Villena, Silla, el Puig de Santa Maria, Aldaia i la Universitat Jaume I de Castelló, i els de les que s’incorporen enguany: Aielo de Malferit, Borriana, Almassora, CCCE L’Escorxador d’Elx i Dénia.

‘Impuls a la dansa’ naix com una línia d’acció de Dansa València. «Des del festival, detectem que la dansa no té una presència rellevant en les programacions del CCV. Era necessari connectar les creadores i els creadors amb els programadors, per a poder conéixer-nos i entendre’ns més enllà de l’exhibició, mitjançant formació, trobades, mediació i residències artístiques. Amb la creació d’un vincle, en la sensació de pertinença a una comunitat que secunda, sosté i gaudeix amb la dansa», ha detallat la directora de Dansa València, María José Mora.

Les sessions de formació en 2022 van ser quatre. Els participants van visitar tres centres de referència: Espai LaGranja, CCCE L’Escorxador i La Casa Gran de Faura. També es va incloure el desplaçament a l’octubre a la Fira Mediterrània de Manresa.Això va permetre conéixer el treball de sis companyies i creadors: Cristina Gómez, Transmissions, Rocío Sempere, Danseu-vos, Marroch i Hort Art.

La companyia Dunatacà va treballar al Puig de Santa Maria una obra embrionària. Per als seus integrants, tant el temps d’assaig i investigació com la mostra oberta a un xicotet nombre d’espectadors els va ajudar a comprovar com funcionen les diferents parts d’una coreografia naixent i canalitzar el procés creatiu.

La ballarina i coreògrafa Federica Fasano va desenvolupar a Villena el seu treball, contextualitzat amb la seua participació en el marc del Hop Festival.

Les estades de mediació van tindre una naturalesa eclèctica. Amb el seu treball a l’Escola Municipal de Dansa d’Aldaia, la companyia EYAS Dance Project va poder tancar el cercle amb l’alumnat major del centre, amb els qui havien coincidit en el festival L’Esclat Dansa.

Per a cobrir les estades i mediacions esmentades, Dansa València obrirà una convocatòria per a la selecció de 10 projectes que seran implantats en espais públics municipals amb la participació del CCV.

Aquesta convocatòria està dirigida a artistes i companyies que treballen en les àrees de la dansa i les arts del moviment i que desenvolupen propostes de creació i mediació. Els projectes tindran com a objecte la investigació, la creació, l’assaig o la producció tècnica d’un espectacle de dansa, d’arts del moviment i/o la mediació artística.