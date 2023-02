«Tothom té cabuda i importància en la figura, no es rebutja a ningú»

Quan començà a fer muixerangues?

Vaig participar a la primera actuació de la Muixeranga de Sueca en 2005, pels estudis vaig parar i després vaig reprendre de manera continuada al 2011.

Forma o ha format part de més d’una colla?

Actualment forme part de la Muixeranga de Sueca, la de Cullera i de la colla castellera Xiquets de Cambrils.

També vaig formar part de la Nova Muixeranga d’Algemesí i de la Muixeranga d’Alginet.

Es pot compaginar la pertinença a més d’una colla?

En la muixeranga sí es pot formar part de més d’una colla, a més, es pot compaginar perquè no totes les muixerangues actuen o assagen al mateix dia.

Per altra banda, al món casteller no es permet formar part de manera activa a més d’una colla, però, es pot col·laborar fent pinya.

I quan dues colles actuen el mateix dia? Com tria?

Primer la muixeranga del meu poble, després també segons la diada en concret.

Quines similituds o diferències hi ha entre colles muixerangueres/castelleres?

Les similituds podríem dir que serien per una part l’origen d’ambdues, altra seria que tothom té cabuda i importància en la figura, ja que no es rebutja a ningú pel sexe, condició física, edat, perquè sempre s’intenta ficar a la gent en el lloc més adequat.

La col·locació de les persones a la pinya són similars i les mesures de seguretat són pràcticament les mateixes.

Les diferències: la tècnica, ja que els castellers fan figures més altes i rectes i les muixerangues més petites i piramidals.

A banda, els castellers, llevat el pilar caminat, fan figures estàtiques, a les muixerangues hi ha més figures mòbils: la sènia, el ball de gegantets, la reverència...

La música també és altra, ja que tant els instruments com les cançons que es toquen són diferents.

L’estructura de les diades: els castellers solen fer 3 rondes de figures diferents alternant colles i pilars de comiat i es fan a una plaça. En el cas de les muixerangues es fan a una plaça a les diades o a processons.

En el cas dels castellers, a les diades s’assignen punts per a poder participar al concurs casteller i és més competitiu. En el cas de les muixerangues es classifiquen les colles segons les alçades que poden assolir.

Quines dificultats es troben a les dues colles?

Les dificultats, des del meu punt de vista, crec que serien que als assajos van un percentatge reduït en comparació a la gent que després va a les actuacions o diades, això fa que siga difícil planificar al 100% tant les diades com els objectius a assolir per part de la colla, i a banda no es pot avançar en millorar la tècnica.

Altra dificultat, tal volta siga que, en grups a partir de certa quantitat de gent, sempre es fan subgrups amb idees diferents i de de tant en tant sorgeixen discrepàncies que poden crear malestar al grup en general.

A més a més, la gent que es creu més important, pot crear molèsties a la resta, quan deurien de ser tots i totes iguals.

A banda, al ser associacions culturals sempre hi ha dificultats econòmiques.

Té les mateixes posicions a les muixerangues i als castells?

Tinc una posició en comú en ambdues: base, però als castellers també faig de contrafort i en el cas de la muixeranga també puge al segon pis.

Alguna actuació o esdeveniment que recorde en especial estima?

L’intercanvi muixeranguer/casteller que es va fer a Sueca, ja que van estar al mateix lloc les dues colles a les que tinc estima.

I la primera diada de colles del sud que hi vaig anar a Cornudella de Montsant, per la quantitat de gent i colles que es van reunir.

Quina actuació li agradaria realitzar en un futur?

M’agradaria una actuació en conjunt de les Muixerangues de Sueca i Cullera amb els Xiquets de Cambrils i els Xiquets de Reus.