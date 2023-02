Un viatge líric entorn de la música sefardita, és la nova proposta del cicle “Cambra al Palau, que es desenvolupa a l’Almodí i que està organitzat pel Palau de la Música. D’esta manera, hui, a les 19.30 hores, ‘De soprano y arpa’ que està format per la soprano Quiteria Muñoz, l’arpista Úrsula Segarra, el baríton Matthew Baker i el percussionista Onofre Serer, oferiran el programa ‘Anemocoria’ compost per un repertori poeticomusical de la tradició sefardita.

La presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, ha recordat que enguany «no sols tenim programades les grans obres de cambra del repertori universal, sinó que hem procurat incloure tres concerts on podrem descobrir i gaudir de la música del segle XV, sent el de demà el primer d’ells, vinculat a aquell viatge que van fer els sefardites expulsats el 1492 al voltant de la Mediterrània». «No hi ha millor lloc per a escoltar estes composicions que l’Almodí», ha afegit la regidora «que és de la mateixa època en les quals van ser compostes i interpretades, confluint idealment la música i l’arquitectura».

El públic podrà escoltar un repertori format per un total de quinze cançons tradicionals, coplas, seguidilles i danses espanyoles i en el qual figuren «Por qué llorax blanca nina», «Hija mía mi querida», «Morena, me llaman», «Punxa, punxa», «A la una nací yo»,»Paxarico, tú te llamas», «A la una nací yo», «Los guisados de la berenjena», «Durme, durme», «No vo comer, ni vo beber», «Yo me levantara un lunes», «La rosa enflorece», «Descanso de mi vida», «Ya salió del mar la galana» i «Yo m’enamorí d’un aire». En este sentit, el director del Palau, Vicent Ros, ha afirmat que «amb este programa descobrim al nostre públic un repertori del nostre passat, d’una altra cultura a través d’eixe llenguatge universal que és la música».

‘De Soprano y arpa’ proposa un acostament diferent de la música clàssica. L’abril de 2015 inicien la seua marxa conjunta amb la presentació del primer programa Douces Mélodies, música francesa d’entreguerres. Eixe mateix any amplien horitzons amb la seua primera col·laboració amb la dansa contemporània i la moda en l’espectacle Irreverència.

El gener de 2017, van ser seleccionades pel Centre de Creació i Investigació L’Animal a l’Esquena, per a desenvolupar el seu primer projecte Peer Gynt, una adaptació lliure de l’obra d’Ibsen i música de Grieg dirigida a públic infantil. Al desembre de 2019, col·laboren en la Gala dels Premis Carles Santos. El 2020 celebraran el seu 5é aniversari amb la publicació d’un nou disc i amb actuacions a Polònia i Txecoslovàquia.